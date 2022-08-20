عجمان والرفاع في «ودية التوأمة»



رضا سليم (دبي)



يخوض عجمان مباراة ودية أمام الرفاع البحريني مساء غد «الأحد»، في إطار استعدادات «البركان» للقاء العين «حامل اللقب»، في الجولة الأولى من «دوري أدنوك للمحترفين» يوم 2 سبتمبر المقبل.

والمباراة بمثابة البروفة قبل الأخيرة، حيث يلعب «البرتقالي» أمام دبا الحصن يوم الجمعة المقبل، ليصل عدد التجارب التي خاضها من بداية التجهيز للموسم 7 مباريات، منها 5 لقاءات في معسكر صربيا، وحقق الفوز مرتين، وخسر مثلهما، وتعادل في لقاء، وشهد المعسكر مباراتين محليتين، أمام شباب الأهلي والإمارات.

وأبرمت إدارة النادي «توأمة» مع الرفاع البحريني، بعد موافقته على إعارة لاعبه علي من للفريق، رغم العروض الكثيرة التي تلقاها من أندية «دورينا»، وأخرى في المنطقة الخليجية، بعدما تألق مدن مع العروبة في الموسم الماضي، وجاء الاتفاق على المباراة، ضمن الشراكة الجديدة بين الناديين.

ويواجه «البركان» أصعب 3 مباريات في بداية الموسم، حيث يلعب العين حامل اللقب في الجولة الأولى، ثم النصر باستاد آل مكتوم، والشارقة باستاد راشد بن سعيد، وذلك خلال سبتمبر، بعدما تبدأ المواجهات مع دبا الفجيرة، بطل الدرجة الأولى في الجولة الرابعة، ثم أمام أندية الوسط خورفكان وبني ياس والجزيرة والبطائح والوصل واتحاد كلباء والظفرة والوحدة، ويلتقي شباب الأهلي في الجولة الأخيرة من الدور الأول.

من ناحية أخرى، تكثف إدارة النادي المفاوضات لحسم ملف الأجنبي الخامس، خلال الأيام المقبلة، قبل انطلاقة الموسم الجديد، خاصة أن هناك رباعي أجنبي فقط، وهم السلوفيني ميرال، والتونسي فراس بالعربي، والمغربي وليد أزارو، والبحريني علي مدن.