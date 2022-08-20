«أمواج الخالدية» المرشح الأقوى للقب «كأس زايد» في وارسو



أبوظبي (الاتحاد)

يحتضن مضمار سلوزفيك في العاصمة البولندية وارسو، عصر غد «الأحد»، فعاليات جائزة كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «نجرودا أوروبا»، وكأس الوثبة ستاليونز، وتقام هذه السباقات تحت مظلة النسخة الرابعة عشرة من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم هذه السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، للترويج للخيول العربية الأصيلة، والتراث العريق لدولة الإمارات في الساحتين المحلية والعالمية.

ويشهد مضمار سلوزفيك مهرجاناً استثنائياً لسباقات الخيول العربية الأصيلة، يتصدرها سباق الفئة الثالثة لمسافة 2600 متر، على لقب كأس زايد البالغ جائزته المالية 148,750 ألف زلوتي، بمشاركة 6 من الخيول العربية المولودة في بولندا، وفرنسا.

وخصصت كأس زايد للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، والمرشحون المفضلون للفوز بالسباق هم، «أمواج الخالدية» المدافع عن لقبه في العام الماضي، والذي فاز به ابن «نشوان الخالدية» بفارق 9 أطوال.

يذكر أن إسطبلات الخالدية، فازت باللقب في آخر ثلاث نسخ، عبر «سلام الخالدية»، و«شدوان الخالدية»، ويقود «أمواج الخالدية» اليوم، والذي يشرف عليهم ماسيج كاسبرزيك، الفارس الأيرلندي الشهير تاج أوشي.

وينافس على اللقب الجواد «هان راستابان» لنيسا العربية بإشراف أي لاسكويسكي، وقيادة شتيبان مازور، و«ويلكي داكريس» لكي زاكولسكي، بإشراف أي وايرزيك، وقيادة أي تورجيف.

وفي المضمار نفسه، تستقطب جولة كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر 7 خيول عربية أصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، تتنافس على الجائزة البالغة 14,350 زولتي، وسيكون الصراع متكافئاً بين الخيول المتنافسة، والتي حققت انتصارات لافتة في السباقات.

ويتصدر الترشيحات «سهيلا» لار واي تالاريك، وبإشراف بي تالاريك، وقيادة أي ريزنكوف، و«ايروان» لجي كلواسكا، وبإشراف جي كوزلوسكي، وقيادة أي تورجيف، و«كيكي» لفورتوم مايكل رومانوسكي، بإشراف سي فريسل، وقيادة دي ساباتبكوف.

وعلى صعيد آخر، ينطلق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1100 متر، على مضمار ارابهو الأميركي، ومخصص للخيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، تتنافس على الجائزة البالغة 14 ألف دولار، ويتصدر الترشيحات «سموك سجنال» لماثيو وتامي دوتر، بإشراف تي ايتون، وقيادة دي مارتن، «وريسك تيكر» لمارك كولو، بإشراف ان روجيري وقيادة تي واليس.

ومن جهة أخرى، يستضيف مضمار رويان الفرنسي سباق كأس الوثبة ستاليونز «ألبان جامي» لمسافة 1600 متر، وتشارك فيه نخبة من الخيول في سن أربع سنوات فما فوق، على جوائزه البالغة 12 ألف يورو.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.