«اليونايتد» يحصل على «القطعة المفقودة»!







لندن (أ ف ب)

حصل المدرب الجديد لمانشستر يونايتد الإنجليزي إريك تن هاج على مراده أخيراً بضم لاعب وسط دفاعي، وذلك بالحصول على خدمات البرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد الإسباني.

وتوصل اليونايتد إلى اتفاق مع ريال من أجل الحصول من الأخير على خدمات البرازيلي، وذلك وفق ما أعلن الناديان.

وسعى تن هاج جاهداً منذ وصوله من أجل التعاقد مع لاعب وسط دفاعي، وحاول ضم مواطنه فرنكي دي يونج من برشلونة الإسباني، لكن اللاعب رفض الانتقال رغم توصل الناديين إلى اتفاق.

وقال النادي الإنجليزي في بيان: «يُسعِدُ مانشستر يونايتد أن يعلن عن توصله لاتفاق مع ريال مديد بشأن انتقال كاسيميرو».

وسبق للمدرب الإيطالي لريال كارلو أنشيلوتي أن كشف عن رغبة كازيميرو في اختبار «تحد جديد» في مسيرته، مؤكداً ما ذكرته تقارير صحفية إنجليزية عن اقتراب البرازيلي من الانضمام إلى الفريق الإنجليزي الذي أنهى الموسم المنصرم من الدوري الممتاز في المركز السادس، وسيغيب بالتالي عن دوري أبطال أوروبا.

وتحدثت الصحف أن الصفقة بلغت نحو 70 مليون يورو، مشيرة إلى أن ابن الـ 30 عاماً سيوقع عقداً لمدة أربع سنوات، مع إمكانية إضافة سنة أخرى بعد خضوعه للفحص الطبي في نهاية الأسبوع.

ويملك كاسيميرو خبرة كبيرة بعد تتويجه بطلاً لدوري أبطال أوروبا خمس مرات، بالإضافة إلى كونه أحد ركائز منتخب البرازيل على مدى السنوات الأخيرة.

ولا يزال فريق «الشياطين الحمر» يحاول تعزيز صفوفه، لا سيما في الجبهة الأمامية وتحدثت الصحف عن إمكانية ضم البلجيكي يانيك كاراسكو من أتلتيكو مدريد الإسباني، أو الجناح الهولندي كودي جاكبو من آيندهوفن أو الجناح البرازيلي أنتوني من أياكس الهولندي، مع إمكانية التعاقد مع مهاجم تشيلسي، الأميركي الدولي كريستيان بوليسيك على سبيل الإعارة.

واستهل اليونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز بأسوأ طريقة ممكنة، بخسارته مباراتيه الأولين أمام برايتون 1-2 على أرضه وضد برنتفورد صفر-4 بعيداً عن قواعده، ليحتل المركز الأخير للمرة الأولى منذ عام 1992.