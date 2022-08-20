فارهولم «محطم الأرقام» في «حواجز الألعاب»



ميونيخ (أ ف ب)

عوض النرويجي كارستن فارهولم خيبته في مونديال يوجين، واحتفظ بلقب سباق 400 متر حواجز في بطولة أوروبا لألعاب القوى التي تستضيفها ميونيخ.

وبعدما قدّم أحد أعظم العروض على المضمار الأولمبي في التاريخ، عندما حطم الرقم القياسي العالمي الذي صمد 29 عاماً، ليفوز بسباق 400 متر حواجز في أولمبياد طوكيو العام الماضي بزمن 45.94 ثانية، تأثر فارهولم بإصابة في العضلات الخلفية للفخذ تعرض لها في يونيو، واكتفى بالمركز السابع في مونديال يوجين الشهر الماضي.

لكن ابن الـ26 عاماً أظهر في ميونيخ أنه استعاد مستواه، محققاً رقماً قياسياً لبطولة أوروبا قدره 47.12 ثانية، متقدماً على الفرنسي ويلفريد هابيو «48.56 ثانية»، والتركي من أصل كوبي ياسماني كوبيلو «48.78 ثانية».

ودخلت الهولندية فيمكي بول تاريخ البطولة القارية، كأول رياضي عند السيدات أو الرجال يحرز ثنائية 400 متر حواجز و400 متر خلال نسخة واحدة.

وفرضت الهولندية البالغة 22 عاماً، والتي نالت البرونزية الأولمبية لسباق 400 متر حواجز الصيف الماضي في طوكيو، وحلت ثانية في بطولة العالم الأخيرة، سيطرتها التامة على السباق، مسجلة 52.67 ثانية.

وتقدمت بول بفارق كبير على الأوكرانيتين فيكتوريا تكاشوك «54.30 ثانية»، وآنا ريجيكوفا «54.86 ثانية».

وسبق للهولندية أن توجت بلقب سباق 400 متر، وهي تسعى للثلاثية، حين تخوض مع منتخب بلادها السبت سباق التتابع 4 في 400 متر.

وتملك بول في سباق 400 متر حواجز ثالث أسرع زمن في التاريخ والرقم القياسي الأوروبي وقدره 52.03 ثانية حققته الصيف الماضي في أولمبياد طوكيو.

وبعدما تنازل عن لقب سباق 100 متر لمصلحة البطل الأولمبي الإيطالي مارسيل جاكوبس باحتلاله المركز الثاني، تُوج البريطاني جارنيل هيوز الجمعة بلقب سباق 200 متر، محققاً أفضل زمن له لهذا العام وقدره 20.07 ثانية.

وتقدم ابن الـ26 عاماً على مواطنه نيثانيل ميتشل-بلايك «20.17 ثانية» والإيطالي فيليبو تورتو «20.27 ثانية».

ورفع البريطاني عدد ألقابه الأوروبية إلى ثلاثة، بعدما سبق له أن أحرز سباقي 100 متر والتتابع أربع في 100 م خلال البطولة الماضية في برلين عام 2018.

وانتزعت السويسرية موجينغا كامبوندجي لقب سباق 200 متر للسيدات من البريطانية دينا أشر-سميث التي سبق لها أيضاً أن تنازلت في هذه النسخة عن لقب سباق 100 متر.

لكن خلافاً لسباق 100 متر التي فازت به الألمانية جينا لوكينكامبر بتفوقها في السرعة النهائية على كامبوندجي بالذات، نالت أشر-سميث الجمعة الوصافة، بعد قتالها حتى السنتيمتر الأخير عوضاً عن الاستسلام الذي أظهرته في 100 متر، حين خففت سرعتها وأنهته بزمن 16.03 ثانية.

وسجلت أشر-سميث 22.43 ثانية، فيما حققت منافستها الهولندية 22.32 ثانية، بينما ذهب المركز الثالث للدنماركية إيدا كاستوفت بزمن 22.72 ثانية.