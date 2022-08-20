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الرياضي

«أبيض الناشئين» يصل إلى الجزائر

«أبيض الناشئين» يصل إلى الجزائر
20 أغسطس 2022 11:08

 
معتصم عبدالله (دبي)

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بدأت المنتخبات المشاركة في النسخة الرابعة لكأس العرب للناشئين، التي تستضيفها الجزائر من 23 أغسطس الحالي إلى 8 سبتمبر المقبل، في التوافد إلى مدينة وهران، بوصول جزر القمر، السعودية المغرب، والسودان.
وكشف الاتحاد العربي، عن اكتمال وصول عقد المنتخبات المشاركة غداً «الأحد»، وهي الإمارات، واليمن، ولبنان، وسوريا، وعُمان والإمارات، ومصر والعراق، وسبقها ليبيا، تونس، موريتانيا، وفلسطين.
وتعد كأس العرب للمنتخبات تحت 17 عاماً، محطة إعداد رئيسية لـ «أبيض الناشئين»، في مشوار التحضيرات للمنافسة الأهم، لخوض تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2023 في البحرين، ووضعت القرعة منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب إندونيسيا وماليزيا وفلسطين وجوام، وتقام في إندونيسيا من 1 إلى 9 أكتوبر المقبل.
ويعقد الاثنين المؤتمر الصحفي العام الخاص بمدربي المنتخبات، للحديث عن جاهزية كل منتخب لمنافسات البطولة، التي تنطلق يوم الثلاثاء المقبل بأربعة مباريات، حيث يلتقي الجزائر مع فلسطين، والإمارات مع السودان، وتونس مع ليبيا، وعُمان أمام اليمن.
ويخوض «أبيض الناشئين» مباراته الأولى في البطولة أمام السودان على ملعب مستغانم في مدينة وهران، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى، فيما ستكون مباراته الثانية أمام فلسطين يوم 26 أغسطس على ملعب السيق، والثالثة أمام الجزائر «المستضيف» يوم 29 أغسطس على ملعب السيق.
وأقيمت النسخة الأولى لكأس العرب للناشئين في 2011 واستضافتها السعودية وتُوج بلقبها «الأخضر«، بينما حل سوريا وصيفاً، وأقيمت النسخة الثانية عام 2012 في تونس، وتُوج «نسور قرطاج» باللقب على حساب العراق، الذي فاز بلقب النسخة الثالثة التي أقيمت في قطر عام 2014 أمام المنتخب السعودي.

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