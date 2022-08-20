لاكازيت.. «عباءة التوهج»



ليون (أ ف ب)

ضرب ألكسندر لاكازيت مجدداً في مستهل عودته إلى ليون، ومهد الطريق أمام فريقه الجديد القديم، لتحقيق فوزه الثاني، وبنتيجة كبيرة على ضيفه تروا 4-1 في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وعلى غرار مباراته الأولى، بعد العودة إلى الفريق الذي تركه عام 2017 للالتحاق بأرسنال الإنجليزي، افتتح لاكازيت التسجيل منذ الدقيقة الثالثة، ممهداً الطريق أمام أصحاب الأرض الذين أضافوا هدفاً ثانياً في مستهل الشوط الثاني عبر الأرجنتيني نيكولا تاليافيكو، ليستعيدوا التقدم، بعدما أدرك الضيوف التعادل من ركلة جزاء نفذها فلوريان تارديو.

وبثنائية سجلها في الدقيقتين 49 و75، رفع بها رصيده إلى ثلاثة أهداف في مباراتين، حسم البرازيلي تيتي النقاط الثلاث لليون الذي حقق فوزه الثاني في مباراتين، بعدما أرجئت مباراته في المرحلة الثانية ضد مضيفه لوريان بسبب سوء أرضية الملعب.

ورفع ليون رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف باريس سان جيرمان حامل اللقب الذي يلعب الأحد في ضيافة ليل، فيما مني تروا بهزيمة ثالثة توالياً وبقي من دون نقاط في ذيل الترتيب.