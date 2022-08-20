1.6 مليار يورو نفقات «البريميرليج» في «الميركاتو»



أنور إبراهيم (القاهرة)



لا تزال الأندية الإنجليزية تتفوق على كل أندية الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، فيما يتعلق بالإنفاق على تعاقدات اللاعبين الجدد، بل إن نوتنجهام فورست الصاعد من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «الشامبيونشيب»، إلى دوري الأضواء «البريميرليج»، أنفق بعد صعوده حتى الآن 148 مليون يورو على صفقات اللاعبين الجدد، وهو رقم كبير بالنسبة لفريق صاعد حديثاً، وإن دل على شيء، فإنما يدل على هذا التفوق الكبير للأندية الإنجليزية، على ماعداها من الأندية الأخرى في إسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا.

وذكر موقع «ترانسفير ماركت» أن الدوري الإنجليزي «البريميرليج» أنفق ما مجمله مليار و604 مليون يورو هذا الصيف، بينما أندية الدوري الإسباني «الليجا» على سبيل المثال لا الحصر، لم تنفق إلا 428 مليون يورو.

وبعودة نوتنجهام فورست إلى دوري الأضواء، بعد غياب 23 عاماً، يصبح ثاني أكثر الأندية الإنجليزية إنفاقاً على صفقات اللاعبين الجدد، والنادي الوحيد الصاعد حديثاً من دوري الدرجة الأولى الذي يتواجد في قائمة «توب 10» الأندية الأكثر إنفاقاً على شراء اللاعبين، حيث أنفق «ضعف» ما أنفقه فولهام بطل «الشامبيونشيب»، والذي أنفق 56 مليون يورو حتى الآن.

ووقع نوتنجهام فورست مؤخراً عقوداً مع 16لاعباً، بينهم نجوم موهوبون مثل دين هندرسون، وجيسي لينجارد، وريمو فرولر، ونيكو ويليامز، ومورجان جيبس -وايت القادم من وولفرهامبتون.

ويعتبر برشلونة الفريق الوحيد في الدوري الإسباني الذي يتفوق على نوتنجهام فورت، من حيث الإنفاق على اللاعبين «153 مليون يورو»، بفارق ضئيل عن النادي الإنجليزي «148مليون يورو».

ويصبح فارق الإنفاق أكبر إذا ما قارنا بين الأندية الصاعدة حديثاً من الدرجة الأولى في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، وعلى سبيل المثال، أنفق ريال بلد الوليد الصاعد حديثاً في «الليجا» مبلغ 3و4 مليون يورو فقط، وألميريا «1و19 مليون» وجيرونا «4 ملايين» إي إن هذه الأندية الثلاثة مجتمعة أنفقت «سدس» ميزانية نوتنجهام فورست التي خصصت لشراء لاعبين جدد.

وفي إيطاليا، أنفق «مونزا» الصاعد من الدرجة الأولى 24 مليون يورو فقط، بينما أنفق شالكه الألماني 8 ملايين يورو، في حين إن تولوز الفرنسي الصاعد حديثاً لدوري الأضواء الفرنسي «ليج آن»، لم ينفق إلا 6 ملايين يورو فقط.