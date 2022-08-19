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إيقاف توخل لمباراة والاكتفاء بتغريم كونتي

إيقاف توخل لمباراة والاكتفاء بتغريم كونتي
19 أغسطس 2022 22:55


لندن (أ ف ب) 

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قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الجمعة إيقاف المدرب الألماني لتشلسي توماس توخل لمباراة واحدة مع تغريمه مبلغ 35 ألف جنيه إسترليني، وذلك بسبب الشجار الذي حصل في نهاية الأسبوع المنصرم مع المدرب الإيطالي لتوتنهام أنتوني كونتي الذي عوقب بدوره بغرامة قدرها 15 ألف جنيه.
وبانتظار أن يصدر كتابة الأسباب الموجبة لقراره، تم موقتاً تعليق عقوبة إيقاف توخل ما سيسمح له بالتواجد مع فريقه خلال مباراة الدوري الأحد في ملعب ليدز يونايتد.
واكتفى الاتحاد الإنجليزي بتغريم كونتي 15 ألف جنيه بعدما أقر المدربان بسلوكهما غير اللائق عقب المباراة العاصفة التي انتهت بالتعادل على ملعب تشلسي ضمن المرحلة الثانية من الدوري الممتاز.
ودخل توخل وكونتي أولاً في مشادة حامية خلال المباراة بعد هدف التعادل 1-1 الذي سجّله الدنماركي بيار-إيميل هويبرج، وذلك نتيجة مبالغة الإيطالي في احتفاله أمام دكة بدلاء تشلسي، فحصل كل منهما على بطاقة صفراء.
ثم تكرر المشهد في نهاية اللقاء وبشكل أعنف بعدما صافح كونتي نظيره الألماني، إلا أن الأخير بدا غاضباً كون الإيطالي لم ينظر إليه، ما أدى إلى مشادة بينهما وتلقيهما بطاقة حمراء.
وفي بيانه الجمعة، قال الاتحاد الإنجليزي «أمرت لجنة تنظيمية مستقلة اليوم بتغريم توماس توخل 35 ألف جنيه إسترليني وإيقافه لمباراة واحدة، وتغريم أنتونيو كونتي 15 ألف جنيه إسترليني بعدما انتهكا على التوالي قاعدة الاتحاد الإنجليزي إي 3».
وتابع «أقر توماس توخل وأنتونيو كونتي بأن سلوكهما بعد صافرة نهاية مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز بين تشلسي وتوتنهام هوتسبر يوم الأحد 14 أغسطس 2022 كان غير لائق، وطالب كلا من المدربين بجلسة استماع مكتوبة»، وهو مصطلح قانوني يعني تقديم المرافعات المكتوبة والأدلة الموثقة المكتوبة فقط والنظر فيها.
وأشار إلى أن «هذه العقوبات قابلة للاستئناف، وتم تعليق إيقاف توماس توخل لمباراة واحدة موقتاً بانتظار أن ترسل اللجنة التنظيمية المستقلة قرارها كتابةً، على أن يصبح متاحاً في الوقت المناسب». 

تشيلسي
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