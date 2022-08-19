ثنائية لخيول جودلفين في ثالث أيام مهرجان إيبور يورك

محمد حسن (دبي)

حققت خيول جودلفين ثنائية مستحقة خلال فعاليات اليوم الثالث من مهرجان إيبور يورك الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على مضمار يورك البريطاني، وجاءت عبر كل من «نوبل ستايل» في الثالث، و«ديزرت أوردر» في السادس.

وافتتح «نوبل ستايل» بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك، الثنائية على سجله الخالي من الخسارة وركض بقوة من الخلف ليسجل الفوز بسباق البسطي اكوي ورلد دبي جيمكراك ستيكس للفئة الثانية.

وتمكن ابن الفحل «كينجمان» من التفوق على منافسيه بطريقة رائعة في السباق الذي امتد لمسافة 1200 متر، واندفع في الفيرلونج الأخير ثم غير مساره ليجد مساراً خالياً تقدم من خلاله وفاز على الوصيف «مارشمان» بفارق طول وربع الطول.

وأكمل مهر السنتين «ديزرت أوردر» الثنائية لفريق جودلفين بعد فوز مستحق في سباق ميدن ستيكس للخيول المبتدئة لمسافة 1400 متر، مانحاً أبلبي وبيوك ثنائية أيضاً في الحفل.

والفوز الأول هو لابن الفحل «دباوي» في ثالث انطلاقة حيث حل ثانياً وثالثاً في أول سباقين خاضهما، وتألق المهر الصاعد بعد منافسة شرسة مع «جلينفينان» بفارق نصف الطول.

وشهد الحفل فوز الفرس «هايفيلد برينسيس» بلقب كولمور ووتون باسيت ننثورب ستيكس للفئة الأولى أهم أشواط الحفل، بعد أن تغلبت على أبرز الخيول بكل جدارة.