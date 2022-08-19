«أبيض الشباب» يخوض 3 وديات



دبي (الاتحاد)



يستعد منتخب الشباب مواليد 2003 لخوض 3 مباريات ودية، ضمن برنامج إعداده للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا للشباب 2023، التي ستقام منافساتها الشهر المقبل في قيرغيزستان، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة العاشرة التي تضم إيران، قيرغيزستان وبروناي.

ويواجه منتخبنا الصين تايبيه 29 أغسطس والأول من سبتمبر، فيما يواجه أوزبكستان في الودية الثالثة يوم 6 سبتمبر، وذلك في ملعب ذياب عوانه بمقر اتحاد الكرة بدبي.

واختار الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب الوطني فيصل الطاهري 31 لاعباً للتواجد في التجمع الذي انطلق اليوم، وهم: محمد خليل «الإمارات»، خميس المنصوري، سيف المنهالي «بني ياس»، سالم الحمادي، محمد عبدالله، مبارك بني رماح، هزاع سبيت، أحمد المرزوقي «الجزيرة»، عمر النقبي «خورفكان»، خالد توحيد، ضاري فهد، مايد سعيد، نواف جاسم، عبيد علي «الشارقة»، أحمد مال الله، خليفة خميس، سيف ياقوت، يوسف إبراهيم «شباب الأهلي»، حمد محمد «عجمان»، سيف خالد، عيسى خلفان، خالد صالح «العين»، علي عبدالعزيز، بلال علي «النصر»، عبدالله أحمد، سعيد الأميري «الوحدة»، عتيق عصام، ربيع حسن، سالم طارق، أحمد ناصر «الوصل».