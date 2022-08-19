كانتي يعاني إصابة «خطيرة»

لندن (أ ف ب)



تلقى تشيلسي الإنجليزي ضربة قاسية بتعرض لاعب وسطه الفرنسي نجولو كانتي لإصابة «خطيرة» في الفخذ ستبعده عن الملاعب لأسابيع عدة، وذلك وفق ما أفاد مدربه الألماني توماس توخل.

وقال توخل في مؤتمر صحفي مخصص لمباراة الأحد في الدوري الممتاز ضد ليدز يونايتد: «في ما يتعلق بنجولو، المسألة خطيرة، نتحدث عن أسابيع من الغياب، وهذا ليس بالخبر الجيد، ونشعر بالخيبة والحزن، لأن نجولو مهم جداً بالنسبة للفريق وكان في قمة عطائه.

وأصيب ابن الـ31 عاماً الأحد الماضي في مباراة الديربي ضد توتنهام 2-2، وغيابه عن تشيلسي سيكون مؤثراً جداً نظراً لدوره المهم جداً في وسط الملعب.

ومن المرجح أن يغيب الفرنسي عن الفريق اللندني، حين يبدأ الأخير مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل، لينضم بذلك إلى لاعب الوسط الآخر الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش الذي يعاني من إصابة في الركبة.

وتأتي إصابة كانتي قبل ثلاثة أشهر على انطلاق مونديال قطر 2022، حيث تدافع فرنسا عن اللقب العالمي الذي أحرزته في روسيا عام 2018 على حساب كرواتيا.

ومن المستبعد أن يتمكن كانتي من التواجد مع المنتخب الفرنسي في تجمعه المقبل الذي يبدأ في 19 سبتمبر من أجل خوض مباراتين في دوري الأمم الأوروبية.