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الرياضي

أوراوا وباثوم يونايتد إلى ربع نهائي «أبطال آسيا»

أوراوا وباثوم يونايتد إلى ربع نهائي «أبطال آسيا»
19 أغسطس 2022 18:45

 
سايتاما (أ ف ب) 

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بلغ باثوم يونايتد التايلاندي وأوراوا رد دايموندز الياباني ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزين كبيرين الجمعة، الأول بنتيجة 4-صفر على كيتشي من هونج كونج، والثاني بخماسية نظيفة على جوهور دار التعظيم الماليزي.
وتقام جميع مباريات الأدوار الإقصائية لمنطقة الشرق في مدينة سايتاما اليابانية من مباراة واحدة من دون ذهاب وإياب.
وافتتح الدنماركي ألكسندر شولتز التسجيل لأوراوا، بطل 2007 و2017، باكراً من ركلة جزاء (8)، فيما أضاف السويدي دافيد موبيرج كارلسون ثنائية قبل نهاية الشوط الأول (19 و39).
وأضاف البديل الدنماركي كاسبر يونكر ثنائية أيضاً، بعد أن دخل قبل ربع ساعة من نهاية المباراة (84 و90+1).
قال شوساكو نيشيكاوا حارس أوراوا: «الجماهير دعمونا وخلقوا أجواء رائعة في ملعب سايتاما، أجواء جعلتنا نفوز. حققنا هدفنا».
فيما اعتبر المدرب الاسباني ريكاردو رودريجيس «قام الفريق بما عليه وقدمنا شوطاً أول مميزاً. لدينا الكثير من المباريات في فترة زمنية قصيرة، لكنني تمكنت من منح بعض اللاعبين راحة مبكرة والذين دخلوا مكانهم قاموا بعمل رائع. لقد كان مجهوداً عظيماً من الفريق».
وتُقام قرعة ربع النهائي السبت على أن تقام المباراتان الإثنين المقبل.
يذكر أن مباريات الغرب تقام في فبراير 2023 وتجمع الهلال السعودي مع شباب الأهلي، الشباب السعودي مع ناساف الأوزبكستاني، الدحيل القطري مع مواطنه الريان، والفيصلي السعودي مع فولاد خوزستان الإيراني.
وكان الهلال السعودي أحرز اللقب للمرة الرابعة في تاريخه (رقم قياسي)، بفوزه على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي 2-صفر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في الرياض. 

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