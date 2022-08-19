1.4 مليار درهم القيمة التسويقية لـ «دورينا»

معتز الشامي (دبي)



عقدت رابطة المحترفين، ورشة عمل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2022-2023 اليوم «الجمعة»، في دبي، بحضور حسن طالب المري عضو مجلس إدارة الرابطة، رئيس اللجنة الفنية، وممثلي الأندية المحترفة الـ 14 المشاركة في بطولات الرابطة للموسم الجديد، وشهدت الورشة استعراض أبرز التعديلات في لوائح المسابقات والتسويق، الإعلام والبث التلفزيوني، الأمن والسلامة.

واستعرض مالك دوجان مدير إدارة التسويق بالرابطة النجاحات التسويقية التي تحققت الموسم الماضي، بالشراكة مع الرعاة والأندية المحترفة، والجهود التي تبذلها الرابطة للارتقاء بهذا الجانب، بجانب ارتفاع القيمة التسويقية للدوري لتصل إلى 1.4 مليار درهم، ما يعتبر مؤشرات على التطور في هذا الملف.

وقدم دوجان شرحاً مفصلاً استعرض خلاله أبرز الأرقام، التي تعكس نجاحات التسويق، بالإضافة إلى التعديلات الخاصة على لائحة التسويق، ودور الأندية فيها.

فيما وجه حسن طالب المري التهنئة إلى الأندية بمناسبة انطلاق موسم 2022-2023، وقال: تحرص رابطة المحترفين الإماراتية على إقامة الورشة السنوية قبل انطلاقة كل موسم، بغرض تعريف الأندية ومسؤولي المباريات والمنظمين بمستجدات المسابقات، وأبرز التحديثات التي طرأت على اللوائح، ونحن حريصون دائماً على تحديث اللوائح، حسب ما يتناسب وتطوير مسابقاتنا من مختلف النواحي، سواء الفنية، التسويقية، الإعلامية وغيرها، من أجل النهوض بكرة القدم الإماراتية، والوصول بها إلى أعلى المعايير العالمية، والتعاون المثمر والمستمر بين الرابطة وشركائها من اتحاد الكرة، والأندية، والرعاة والإعلام، هو السبيل لتحقيق هذه الأهداف.

من جهة ثانية، شهدت الورشة تقديم شرحاً مفصلاً لباقي للتعديلات والمتطلبات الخاصة بلائحة الإعلام، وبعدها لائحة البث الفضائي، ومبيعات التذاكر للمباريات، واختتمت الورشة في يومها الأول بالتركيز على أبرز التعديلات على قوانين ولائحة المسابقات وقوائم الفرق للموسم الجديد.