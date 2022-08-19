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الرياضي

«الملك» يعلن التعاقد مع ألكاسير في صفقة «انتقال حر»

«الملك» يعلن التعاقد مع ألكاسير في صفقة «انتقال حر»
19 أغسطس 2022 17:26

 
رضا سليم (دبي)

 

أعلن نادي الشارقة التعاقد رسمياً، مع المهاجم الإسباني باكو ألكاسير، قادماً من فياريال في صفقة «انتقال حر»، وذلك عبر فيديو على حسابه الرسمي، تحت عنوان «سري للغاية». 

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وشهدت الساعات الماضية إعلان فياريال أنه اتفق مع ألكاسير على فسخ العقد بـ «التراضي»، ليخلع قميص «الغواصات الصفراء»، ويتحول إلى لاعب حر، يستطيع التعاقد مع أي فريق، من دون العودة إلى النادي، لينتقل اللاعب إلى الشارقة لمدة 3 مواسم.
ووجه النادي الإسباني الشكر إلى ألكاسير على تفانيه مع الفريق طوال المواسم الثلاثة الماضية، متمنياً له كل التوفيق في مسيرته الرياضية.
وفي الوقت الذي نشر اللاعب «تغريدة» على حسابه في «تويتر» يشكر فيها ناديه السابق، وقال: عشت لحظات لا تنسى مع زملائي في فياريال، وحان الوقت للتركيز مع الشارقة على مدار 3 سنوات مقبلة، وسأبذل قصار جهدي، ولدي قناعة أنني سأستمتع بهذه التجربة الرائعة مع عائلتي هنا في الإمارات.
كانت فياريال قد نشر على حسابه الرسمي، في وقت سابق أن الشارقة ألغى صفقة انتقال ألكاسير على سبيل الإعارة من جانب واحد، وبعدها أصدر بياناً فسخ العقد بالتراضي.

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
باكو ألكاسير
فياريال
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