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الرياضي

هداف البايرن يغيب عن مباراة بوخوم للإصابة

هداف البايرن يغيب عن مباراة بوخوم للإصابة
19 أغسطس 2022 21:00


برلين (رويترز) 

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قال يوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم: إن جمال موسيالا هداف فريقه سيغيب على الأرجح عن مباراة النادي البافاري المقبلة في الدوري في مواجهة بوخوم الأحد المقبل بسبب إصابة في العضلات.
وأشار المدرب أنه قرر عدم إشراك موسيالا (19 عاماً) لاعب منتخب ألمانيا، خوفاً من تفاقم الإصابة بعد أن هز الشباك ثلاث مرات في مباراتين بالدوري، إلى جانب هدف في شباك رازن بال شبورت لايبزيج في مباراة كأس السوبر الألمانية.
وقال ناجلزمان في مؤتمر صحفي: «لو كانت المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لقررنا إشراكه بسب وجود عطلة بعد ذلك، لكن إن لم نحترس لتسبب ذلك في غيابه لعدة أسابيع نتيجة تمزق العضلات. إذا شارك أمام بوخوم وأصيب بعد مرور 20 دقيقة فإنه سيغيب لمدة أطول».
وفاز بايرن في أول جولتين من موسم الدوري المحلي ليتصدر الترتيب ويبحث عن التتويج باللقب للمرة 11 على التوالي، وقال ناجلزمان إن اللاعب الجديد ماتيس دي ليخت ربما يغيب عن مباراة الأحد أيضاً بسبب إصابته بتمزق في أربطة اليد، لكن القرار سيتخذ قبل المباراة بينما يعاني سيرج جنابري من إصابة في اليد ويضع ضمادة، وقال ناجلزمان: «سيتعين علينا إجراء بعض التغييرات البسيطة».
ويحتل النادي البافاري صدارة الدوري الألماني بست نقاط، ويتساوى مع بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني الذي سيكون بوسعه اعتلاء الصدارة مؤقتاً إذا فاز السبت على فيردر بريمن. 

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