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الرياضي

فيراريز يعوض «المخضرم باريال» في «طائرة الفرسان»

فيراريز يعوض «المخضرم باريال» في «طائرة الفرسان»
19 أغسطس 2022 16:40

 
معتصم عبدالله (دبي)

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أعلن نادي شباب الأهلي التعاقد مع المدرب البرازيلي «الشاب» راميريز فيراريز، لقيادة الفريق الأول للكرة الطائرة استعداداً للموسم الجديد 2022- 2023، الذي يطمح خلاله «الفرسان» للمحافظة على لقب بطل «درع الدوري».
ويتسلح البرازيلي راميريز فيراريز في مشواره مع «الفرسان» بنتائجه الإيجابية مع منتخب البحرين الأول للكرة الطائرة، بعدما قاد الأخير لتحقيق المركز الثالث وحصد «البرونزية» في البطولة الآسيوية السادسة والثلاثين للمنتخبات، والتي أقيمت بالعاصمة التايلندية بانكوك مطلع أغسطس الحالي.
ولن تكون مهمة المدرب الجديد سهلة لتعويض النتائج الإيجابية لسلفه الأرجنتيني خوان مانويل باريال الذي قاد «الفرسان» لثلاثة مواسم على التوالي، حقق خلالها أكثر من إنجاز من بينها استعادة اللقب الغائب في منافسة دوري الرجال للكرة الطائرة للموسم الماضي، وهو الأول لشباب الأهلي في الدوري منذ آخر تتويج باسم الأهلي موسم 1986- 1987.
وحصد باريال مع «الفرسان» لقبي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لموسمين على التوالي 2019- 2020، 2020- 2021، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة 2020- 2021، والدوري في الموسم الماضي، علماً بأن شباب الأهلي خاض نهائيين على التوالي في انطلاقة الموسم الماضي أمام النصر على لقبي «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» و«السوبر».
ورفع المدرب الأرجنتيني الذي سبق له تدريب فرق العين والجزيرة وصولاً إلى محطته الحالية مع شباب الأهلي، رصيد ألقابه في المسابقات المحلية إلى 5 القاب بعدما سبق له قيادة الجزيرة موسمي 2014- 2015 و2017- 2018، ونادي الشباب في 2015- 2016، بجانب قيادته العين موسم 2016- 2017، حيث توج بأربعة ألقاب مع «فخر أبوظبي» و«الزعيم» و«الفرسان»، قبل ان يضيف الخامس بتتويجه بالدوري.

دبي
شباب الأهلي
الكرة الطائرة
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الجزيرة
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