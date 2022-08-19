البطائح يختتم المعسكر الخارجي بـ «ثلاثية سترة»

الشارقة (الاتحاد)



تغلب البطائح على سترة البحريني 3-1، في التجربة الودية الأخيرة، بالمعسكر الإعدادي في مدينة أزميت التركية، تأهباً لانطلاقة الموسم، والذي يدشنه «الوافد الجديد» على «دوري أدنوك للمحترفين»، بلقاء مضيفه اتحاد كلباء يوم 2 سبتمبر المقبل، ضمن الجولة الأولى.

وسجل ثلاثية البطائح سيكو بابا، وأناتول، فيما سجل دفاع سترة الهدف الثالث بالخطأ في مرماه، وهي التجربة الرابعة والأخيرة في معسكر البطائح بتركيا، بعدما خسر أمام الباطن السعودي 1-2، وفاز في الثانية على الخليج السعودي 1-0، قبل أن يتعادل 2-2 في الثالثة مع الساحل البحريني.

وأكد حمدان ناصر لاعب البطائح على الفوائد الفنية الكبيرة لمعسكر فريقه الخارجي، تحت قيادة المدرب البرازيلي كايو زاناردي، وقال: وصلنا إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية البدنية والفنية، استعداداً لانطلاقة الموسم، ونطمح إلى الظهور بشكل إيجابي ومشرف لجماهير الفريق.

في المقابل، ذكر أرتور جورج لاعب البطائح، على أن المعسكر كان مفيداً للغاية، مبيناً أنهم عملوا على الوصول إلى مرحلة عالية من الانسجام داخل الملعب، وأن تكون العلاقة بين اللاعبين قوية خلال المعسكر، لينعكس ذلك في مباريات الدوري، وقال: وصلنا إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية الفنية، وظهر ذلك خلال المباريات الودية، وأعتقد أننا حققنا التوازن المطلوب، ونحن على وشك خوض مباريات الدوري ويجب تقديم الأداء المطلوب.