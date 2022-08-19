مواجهات ساخنة بحسابات النقاط والتاريخ في «الليجا»



يترقب الدوري الإسباني لكرة القدم جولة ثانية مليئة بالمواجهات الشيقة والحسابات المرتبطة بالنقاط وأخرى لاعتبارات تاريخية بين الأندية.

ويسعى أوساسونا الذي هزم إشبيلية في الجولة الأولى، للفوز بثلاث نقاط أخرى على أرضه أمام قادش في أول مباريات السبت. كان الشاب إيمار أوروز مثيراً للإعجاب في المرة الماضية، ويأمل في فرصة أخرى ليبدأ اللقاء أساسياً مع «لوس روخيلوس».

بعد ذلك تنتقل «الليجا» إلى جزر البليار، حيث يستضيف ريال مايوركا منافسه ريال بيتيس، في مبارازة بين اثنين من أكثر المدربين خبرة في الدوري، خافيير أجيري البالغ من العمر 63 عاماً ومانويل بيلجريني البالغ من العمر 68 عاماً.

كارلو أنشيلوتي مدرب ذو خبرة أيضاً، وسيصطحب فريقه ريال مدريد إلى فيجو لمواجهة سيلتا ليلة السبت، في لقاء ينطلق منتصف الليل بتوقيت أبوظبي. سحق «لوس بلانكوس» أر سي سيلتا 5 - 2 في وقت مبكر من الموسم الماضي، وسيأمل في الحصول على نتيجة إيجابية مماثلة هذه المرة.

ثم يأتي يوم «الأحد السوبر» الأول هذا الموسم، بثلاث مباريات ضخمة بين بعض الأندية الأكثر نجاحاً تاريخياً في كرة القدم الإسبانية. أولا، يأخذ جينارو جاتوسو، فالنسيا المتجدد إلى بلباو لمواجهة فريق المدرب إرنستو فالفيردي، فيما ينبغي أن يكون معركة شرسة بين فريقين قويين بدنياً ويطمح كلاهما للعودة إلى أوروبا هذا الموسم.

في وقت لاحق من مساء يوم الأحد، يخوض أتلتيكو مدريد أول مباراة له على أرضه هذا الموسم عندما يواجه فياريال، فاز كلا الفريقين بنتيجة 3 -صفر خارج الديار لينطلقا هذا الموسم بأفضل طريقة ممكنة، وسيتطلعان إلى الحفاظ على ذلك، مع اعتماد أتليتي على تألق جواو فيليكس الذي قدم ثلاث تمريرات حاسمة، ويأمل أوناي إيمري في الحصول على المزيد من السحر من فريقه الشبابي الرائع.

في الساعة 22:00 بتوقيت أبوظبي مساء الأحد، ستكون مباراة كلاسيكية في الدوري، حيث يستضيف ريال سوسيداد منافسه برشلونة. في حين كانت هذه رحلة شاقة للغاية بالنسبة لبرشلونة، عندما عانوا مما كان يُعرف باسم «لعنة أنويتا»، لكنهم بعد ذلك لم يعرفوا الخسارة في 15 لقاء أمام ريال سوسيداد في جميع المسابقات، وحققوا الفوز 1 -صفر العام الماضي بفضل هدف بيير-إميريك أوباميانج. يأمل تشافي في تحقيق نتيجة مماثلة حيث يهدف البلوجرانا إلى تحقيق فوزه الأول هذا الموسم.

حتى بعد يوم «الأحد السوبر»، لا يزال هناك المزيد من التشويق يوم الاثنين. فبعد ذلك، يبدأ اثنان من الفرق الصاعدة حديثاً في العمل، أولا مع ألميريا الذي يزور إلتشي، حيث منح بطل دوري الدرجة الثانية، تحدياً صعباً لريال مدريد قبل الخسارة بصعوبة 2 - 1 في الجولة الأولى. وبعد ذلك، سيستضيف جيرونا منافسه خيتافي في وقت لاحق من مساء يوم الاثنين، مع عودة مباريات «الليجا» إلى إستاد مونتيلفي للمرة الأولى منذ عام 2019.