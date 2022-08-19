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الرياضي

ليفاندوفسكي.. «حادث سطو» في «كامب نو»!

ليفاندوفسكي.. «حادث سطو» في «كامب نو»!
19 أغسطس 2022 16:22

 
برشلونة (أ ف ب) 

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سُرقت ساعة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الوافد الجديد إلى صفوف برشلونة الإسباني، خلال توقفه أمام ملعب «كامب نو» للتوقيع للمعجبين، حسب ما أفادت الشرطة المحلية، والتي نجحت في إلقاء القبض على السارق.
وتعرض «ليفا» للسرقة عندما وصل ابن الـ 33 عاماً المنتقل في يوليو من بايرن ميونيخ الالماني، على متن سيارته إلى ملعب «كامب نو» وتوقف لتحية والتوقيع للجماهير «أوتوجرافات»، كما أوضحت شرطة كاتالونيا، حينها، تقدم شاب من السيارة، وقام بنزع الساعة من معصم المهاجم الدولي.
وبعدما تلقت بلاغاً بشأن السرقة، نجحت الشرطة في إلقاء القبض، بعد أقل من ساعة على السارق البالغ 19 عاماً، والذي كان ما زال يحتفظ بالساعة ويختبئ في أحد الأحراش بالقرب من الملعب.
وأوضحت الشرطة أنه تم القبض على السارق، ووُجهت إليه تهمة «السرقة مع العنف»، لأنه حتى لو لم يتعرض اللاعب لسوء المعاملة، فإن حقيقة إزالة الساعة من يده تحفز هذا الوصف.
ويعتبر ليفاندوفسكي أبرز صفقات الدوري الإسباني هذا الموسم، إذ رحل عن عملاق بافاريا الذي دافع عن ألوانه منذ عام 2014 للانضمام إلى النادي الكاتالوني مقابل 45 مليون يورو.

الدوري الإسباني
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