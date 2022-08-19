السبت 20 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

أوسيك يواجه جوشوا على لقب نزال البحر الأحمر

أوسيك يواجه جوشوا على لقب نزال البحر الأحمر
19 أغسطس 2022 16:20

 
جدة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رملا علي تلهم السعوديات قبل نزال البحر الأحمر للملاكمة
أحمد سالم يحمل علم الإمارات في ختام «التضامن الإسلامي»


تستضيف محافظة جدة غداً، السبت، نزال البحر الأحمر على لقب بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل، الذي سيجمعُ بين الأوكراني أولكسندر أوسيك، والبريطاني أنتوني جوشوا، على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، إذ يبدأ الحدث الذي يتضمن 10 نزالات أخرى عند السادسة مساء السبت، فيما ينطلق النزال الرئيسي عند الواحدة بعد منتصف الليل.
وتأتي استضافة المملكة لهذا النزال ضمن مساعي وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للملاكمة، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى استمرار المملكة في استضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية العالمية، باعتبارها وجهةً عالمية لاحتضان مثل هذه المنافسات العالمية الكبرى، إلى جانب التنوّع في استضافة الفعاليات والبرامج، في ظل الدعم غير المسبوق من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، ما أسهم في فتح آفاقٍ جديدة للرياضة والرياضيين.
وسيشهد يوم الغد إقامة العديد من جولات الملاكمة التي تسبق الحدث الكبير، بداية من السادسة مساءً، حيث سيتواجد نخبة من الملاكمين العالميين للوزن المتوسط، يتقدمهم البريطاني كالوم سميث، وبطل العالم للوزن الخفيف السويدي بادو جاك، إلى جانب الملاكمة البريطانية رملا علي، والملاكم السعودي زياد المعيـوف.
وكانت المواجهة الأولى بين الملاكمين قد شهدت فوز أولكسندر أوسيك على جوشوا، في نزال أقيم سبتمبر 2021، على استاد توتنهام هوتسبير بلندن، بحضور 60 ألف متفرج، قبل أن يطالب «جوشوا» بلقاء العودة من جديد، وهو الأمـر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ منافسات الوزن الثقيل بعد العام 1999.
يذكر أن نزال البحر الأحمر يعد ثاني نزال عالمي تستضيفه المملكة، بعد النجاح الكبيـر الذي تحقق في النزال الذي أقيم في حلبة الدرعية ديسمبر 2019، وكسبه البريطاني «أنتوني جوشوا»، متوجاً بلقب بطولة العالم للوزن الثقيل للملاكمة، بعد فوزه على منافسه المكسيكي «آندي رويز» بمجموع النقاط، بعد انتهاء الجولة الأخيرة. 

السعودية
جدة
الملاكمة
آخر الأخبار
آلية عسكرية للجيش الأوكراني
عربي ودولي
روسيا: صد هجوم أوكراني على محطة للطاقة في خيرسون
اليوم 01:51
محمد بن راشد: قادرون على الفعل والحضور
الإمارات
محمد بن راشد: قادرون على الفعل والحضور
اليوم 01:32
مسؤولون بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية: الإمارات نموذج ملهم في دعم القضايا الإنسانية العالمية
الإمارات
مسؤولون بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية: الإمارات نموذج ملهم في دعم القضايا الإنسانية العالمية
اليوم 01:32
دبلوماسيون وعلماء لـ«الاتحاد»: عاصمة عالمية للخير
الإمارات
دبلوماسيون وعلماء لـ«الاتحاد»: عاصمة عالمية للخير
اليوم 01:32
«زايد الإنسانية»: الإمارات تتصدر دول العالم في العمل الإنساني
الإمارات
«زايد الإنسانية»: الإمارات تتصدر دول العالم في العمل الإنساني
اليوم 01:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©