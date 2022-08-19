أنشيلوتي: كاسيميرو يريد تحدياً جديداً



لندن (أ ف ب)

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، رغبة لاعب وسطه البرازيلي كاسيميرو في اختبار «تحد جديد» في مسيرته، مؤكداً تقارير صحفية إنجليزية تشير إلى اقترابه من الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي، عشية مباراة فريقه ضد مضيفه سلتا فيجو في الدوري الإسباني: لقد تحدثت معه، وهو يريد اختبار تحد جديد، ثمة مفاوضات في الوقت الحالي، ولكن لا شيء رسمياً، لا يزال لاعباً في صفوف ريال مدريد لكنه أبدى رغبته في الرحيل.

وأضاف: أنا والإدارة نتفهم هذا الأمر، مع كل ما قدمه مع الفريق، ونظراً لشخصه، يتعين علينا احترام ذلك، إذا استمرت المفاوضات، فمن الطبيعي أنه لن يلعب ضد سلتا فيجو.

وكانت الصحف الإنجليزية أكدت أن كاسيميرو في طريقه إلى الانضمام إلى صفوف مانشستر يونايتد، بعد توصل الناديين إلى اتفاق بهذا الشأن.

وتحدثت الصحف أن الصفقة بلغت نحو 70 مليون يورو، مشيرة إلى أن ابن الـ 30 عاماً سيوقع عقداً لمدة أربع سنوات مع إمكانية إضافة سنة أخرى بعد خضوعه للفحص الطبي في نهاية الأسبوع.

ويملك كاسيميرو خبرة كبيرة بعد تتويجه بطلاً لدوري أبطال أوروبا خمس مرات، بالإضافة إلى كونه إحدى ركائز منتخب البرازيل على مدى السنوات الأخيرة.

ولا يزال فريق «الشياطين الحمر» يحاول تعزيز صفوفه، لا سيما في الجبهة الأمامية وتحدثت الصحف عن إمكانية ضم البلجيكي يانيك كاراسكو من أتلتيكو مدريد الإسباني، أو الجناح الهولندي كودي جاكبو من آيندهوفن أو الجناح البرازيلي أنتوني من أياكس الهولندي، مع إمكانية التعاقد مع مهاجم تشيلسي، الأميركي الدولي كريستيان بوليسيك على سبيل الإعارة.

واستهل مانشستر يونايتد بإشراف مدربه الجديد الهولندي إريك تن هاج، الدوري الإنجليزي الممتاز بأسوأ طريقة ممكنة بخسارته مباراتيه الأولين أمام برايتون 1-2 على أرضه وضد برنتفورد صفر-4 بعيداً عن قواعده، ليحتل المركز الأخير للمرة الأولى منذ عام 1992.