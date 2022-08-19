الوكيل يقود سلة النصر



علي معالي (دبي)



تعاقد النصر مع المصري حسام الوكيل لتدريب فريق السلة في الموسم الجديد خلفاً للصربي إيفان جيرميتش.

والوكيل ليس جديداً على سلة «العميد»، بل إنه كان بمثابة المنقذ للفريق في أوقات سابقة، وقام بتدريب عدد كبير من أبناء النادي في فترات الشباب، وأصبحوا حالياً هم الدعامة الأساسية للفريق الأول، والعلاقة التي تربط المدرب «51 عاماً» باللاعبين الحاليين قوية، نظراً للفترات الطويلة التي تعايشوا فيها معاً.

وقضى حسام الوكيل في ملاعب الإمارات 16 عاماً، ما يمنحه «صك المعرفة» بقدرات وإمكانيات لاعبينا في السلة، والبداية عام 2006 مع الشباب، رفقة المدرب المصري أحمد عمر مدرب الشارقة في الموسم الجديد، وحقق «الثنائي» العديد من البطولات والألقاب المحلية والخليجية مع الشباب.

وانتقل الوكيل إلى «قلعة العميد» عام 2017، حيث شغل منصب مدرب فريق الشباب، ومدرب عام لفريق الرجال مواسم 2017 - 2018 و2019 - 2020 و2021 - 2022، وشغل منصب مدرب عام المنتخب موسم 2022، ويعتبر الفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة في أبريل 2019 هو الأبرز للوكيل مع «الأزرق»، حيث تولى تدريب الفريق في ذاك الوقت بصفة طارئة، ونجح خلالها في التفوق في المباراة النهائية على شباب الأهلي 81- 74، ليدخل اللقب الغالي خزائن النادي للمرة الأولى في تاريخه.

وقبل أن ينتقل الوكيل إلى ملاعبنا، فإنه يملك سيرة ذاتية متميزة لاعباً، مع الاتحاد السكندري وكابتن منتخب مصر لمدة 11 عاماً، وشارك في أكثر من 100 مباراة دولية، وأحد أبرز عناصر المنتخب الذي شارك في كأس العالم في كندا 1994، ولعب في دوري فنزويلا عام 1997.

وفي مسيرته مدرباً، هناك العديد من البطولات، سواء في مصر أو الإمارات، ويبحث الوكيل مع لاعبي الجيل الحالي إلى استعادة قوة الفريق التي تراجعت خلال الموسم الماضي، في ظل وجود المدرب الصربي إيفان، والذي كان يهتم كثيرا بإثارة المشاكل مع الحكام، من خلال الاحتجاج في المباريات، مما جعل الكثير منها تضيع من «العميد».