أرجون يتصدر «دولي أبوظبي للشطرنج»



مصطفى الديب (أبوظبي)



تصدر الأستاذ الدولي الكبير الهندي أرجون أريكايسي، الترتيب العام لبطولة الأساتذة التي تقام ضمن منافسات «النسخة 28» من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، وجاءت صدارة أرجون بجدارة، حيث جمع ثلاث نقاط، بفارق نصف نقطة عن بقية المشاركين، ويليه في المركز الثاني، مجموعة من اللاعبين برصيد نقطتين ونصف النقطة، أبرزهم لاعبنا سالم عبد الرحمن، وسينداروف ويعقوبوف نودربيك من أوزبكستان، والمصري باسم أمين، فيما ابتعد المصنف الأول في البطولة الصيني وانج هاو عن الصدارة، لتعادله في الجولة الثانية والثالثة، ويشارك في بطولة الأستاذة 160 لاعباً، وهو رقم كبير بكل المقاييس خاصة أن من بينهم نخبة نجوم العالم في اللعبة.

وعلى صعيد منافسات البطولة المفتوحة التي يشارك فيها 300 لاعب ولاعبة، لم تحسم الصدارة حتى بعد نهاية الجولة الثالثة، حيث يتساوى 29 مشاركاً في الرصيد، بعد أن جمع كل منهم «العلامة الكاملة» من ثلاث جولات.

على جانب آخر، تنطلق غداً «السبت» بطولة الناشئين من عمر 16 سنة وما دون، بمشاركة نخبة من نجوم العرب من أبطال الفئات السنية، وتشهد البطولة إقبالاً كبيراً على التواجد فيها، لاسيما أنها واحدة من أهم البطولات التي تسهم في تخريج الأجيال للعبة الأذكياء

وتنظم اللجنة المنظمة للمهرجان رحلة ترفيهية للمشاركين، خاصة القادمين من خارج الدولة يوم الأحد المقبل، والذي تم اعتماده لل راحة من المنافسات، إلى متحف اللوفر بجزيرة السعديات، وقصر الحصن، وذلك بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

وتتواصل فعاليات المهرجان حتى يوم الخميس المقبل، حيث تختتم المنافسات في مختلف البطولات التي يتضمنها الحدث، ويبلغ عددها 11 بطولة، أبرزها بطولة الأساتذة، والبطولة المفتوحة، وكذلك بطولة الشطرنج العائلي.