فيرنر يتحدث عن إزعاج «العملاق»



برلين (أ ف ب)

أكد مهاجم لايبزج العائد تيمو فيرنر، أن فريقه يملك الجودة «لإزعاج» العملاق بايرن ميونيخ، في مسعى الأخير للاحتفاظ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم، على الرغم من البداية السيئة لفريقه.

في حين فاز كل من بايرن وبوروسيا دورتموند في المباراتين الأوليين في الموسم، اكتفت فرق المطاردة لايبزج وأينتراخت فرانكفورت وباير ليفركوزن مجتمعة بثلاث نقاط فقط.

يحتل لايبزج المركز الحادي عشر بعد تعادلين ويسافر «السبت» إلى العاصمة برلين لمواجهة أونيون الذي لم يهزم بعد.

حقق لايبزج لقبه الأول في تاريخه الذي بدأ في 2009 بفوزه بكأس ألمانيا في مايو الماضي، وتم ترشيحه لمنافسة البايرن على لقب الدوري هذا الموسم، لاسيما بعد عودة هدّافه فيرنر من تشيلسي الإنجليزي.

قال فيرنر الذي سجل الهدف الافتتاحي في تعادل فريقه 2-2 على أرضه مع كولن الأسبوع الفائت، إنه يشعر أن لايبزج لديه القدرة على تهديد الفريق البافاري على مدار الموسم.

وأضاف: بالطبع سيكون من الصعب إيقاف البايرن من تحقيق لقب حادي عشر توالياً، مؤكداً في الوقت ذاته أن فريقه جيد بما فيه الكفاية ليفرض التحدي.

وتابع ابن الـ26 عاماً: كما رأينا في دوريات عدة، من الممكن لفريق آخر أن يصبح بطلاً، أعتقد أنه لدينا الجودة الكافية لإزعاج بايرن ودورتموند خلال الموسم.

خلال ستة مواسم منذ صعوده الى دوري الأضواء للمرة الأولى في 2016-2017، حل لايبزج مرتين وصيفاً لبايرن في 2017 و2021.

وأضاف اللاعب الدولي: لدينا فريق رائع يمكن أن يصبح شيئاً رائعاً حقاً، يمكننا تحقيق الكثير مع الفريق هذا الموسم، أيضاً مع التركيز على لقب الدوري.

ولم يكن ملعب أونيون برلين وجهة محببة للايبزج أخيراً الذي اكتفى بفوز واحد في خمس مباريات مقابل ثلاث هزائم، ولم يخسر فريق العاصمة أي من مبارياته التسع الأخيرة، إذ فاز بسبع وتعادل اثنتين منذ خسارته أمام بايرن في مارس الفائت.

في حين أن وصول السنغالي ساديو ماني من ليفربول الإنجليزي إلى بايرن هيمن على عناوين الصحف الألمانية، تسلطت الأضواء منذ بداية الموسم بشكل خاص على لاعب الوسط المهاجم الشاب جمال موسيالا.

في رصيد ابن الـ19 عاماً أربعة أهداف في ثلاث مباريات رسمية هذا الموسم، رغم أنه أكد للصحفيين بعد فوز البايرن 2-صفر على ضيفه فولفسبورج في المرحلة الماضية «أنا لست مهاجماً صريحاً».

مع 14 هدفاً في الدوري، بات أكثر مراهقاً تسجيلاً في تاريخ بايرن ميونيخ متوفقاً على الرقم القياسي الذي كان يحمله أسطورة النادي أولي هونيس.

أشاد العديد من النجوم البارزين في كرة القدم الألمانية بالموهبة الشابة، حيث قال الفائز بكأس العالم والكرة الذهبية لوثار ماتيوس إن موسيالا يمكن أن يكون يوماً ما الأفضل في العالم.

قال أوليفر كان، الرئيس التنفيذي الحالي لبايرن ميونيخ، ممازحاً للصحفيين إنه غير راضٍ عن جوهرة فريقه وأنه قال لموسيالا بعد مباراة الأحد «هل هذا كل ما لديك؟».

ويحل البايرن على بوخوم الأحد متطلعاً للثأر بعد أن حقق الفريق الصاعد إلى دوري الأضواء الموسم الماضي مفاجأة مدوية بإسقاطه بايرن 4-2 في فبراير، في مباراة تلقت فيها شباك البايرن أربعة أهداف في شوط واحد للمرة الأولى منذ 1975.

ويستضيف بوروسيا دورتموند «السبت» فيردر بريمن على ملعب سيجنال إيدونا بارك في مسعاه لواصلة بدايته القوية، حيث لم يبدو متأثراً، حتى الآن أقله، برحيل نجمه النروجي الشاب إرلينج هالاند الى مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الصيف.