إقبال كبير على المعسكر الصيفي للجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)



يواصل معسكر الجوجيتسو الصيفي، الذي يُنظمه اتحاد الجو جيتسو بالشراكة مع شركة الرؤية العالمية للاستثمار، استقبال العديد من الأطفال لدى مجموعة مختارة من المنشآت الرياضية التابعة لاتحاد الجو جيتسو في أبوظبي ودبي والعين.

ويحظى المعسكر الذي تستمر فعالياته حتى 26 أغسطس الجاري بأصداء إيجابية بين أوساط المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و16 عاماً، إذ لا يزال يستقطب أعداداً متزايدة من محبي الجو جيتسو الراغبين بصقل مهاراتهم وتحسين أدائهم، والاستفادة من الأسبوع الأخير الذي يتضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة الرائعة تحت إشراف نخبة من المدربين المؤهلين.

وقال مصطفى راضي أحد المدربين المشرفين على المعسكر: نجحت هذه الفعالية الرائعة التي نظمها اتحاد الجو جيتسو في تحقيق العديد من المكاسب، وأبرزها تعزيز الوعي برياضة الجو جيتسو، وقيمها لدى شريحة جديدة من الأطفال المهتمين، في توثيق صلتهم باللعبة، وتدشين مشوارهم الاحترافي خلال الأعوام القادمة.

وأضاف: نشعر بسعادة كبيرة حيال تحقيق المعسكر الصيفي لأهدافه، ونجاحه في جذب المزيد من المشاركات للالتحاق بفعاليات الأسبوع الأخير، والتعرف عن كثب على الجو جيتسو، ما يعكس نجاح رؤية اتحاد الجو جيتسو، ومساعيه الحثيثة في تصميم وتنفيذ المبادرات التي تسهم في تعزيز انتشار اللعبة وتوسيع قاعدة الممارسين والتركيز على فئة الأطفال التي تمثل مستقبل جو جيتسو الإمارات.

ويواصل المعسكر ترحيبه بالرياضيين الصغار ضمن فئات منفصلة للمبتدئين والمتقدمين، متيحاً لهم فرصة فريدة للتعرف على إحدى أشهر رياضات الدفاع عن النفس وتعلم قوانين اللعبة واحتساب النقاط، فضلاً عن الأجواء الحماسية التي لا تخلو من المتعة.

من جانبه، أوضح والد أحد اللاعبين المشاركين في المعسكر: تختلف الجو جيتسو عن غيرها من الفنون القتالية، فهي تعتمد على تحسين القدرات البدنية وتهذيب النفس وفق مبادئها القائمة على تعزيز الثقة بالنفس والتشجيع على التعاون والانفتاح، فضلاً عن تنشيط العقل والذهن وصقل مهارة التركيز وسرعة الاستجابة.

ونتيجة الإقبال المتزايد على رياضة الجو جيتسو من داخل الدولة، قام الاتحاد هذا العام بتوسيع نطاق المعسكر ليشمل كلاً من أبوظبي ودبي والعين مع التأكيد على تنظيم دوراتٍ جديدة في الأعوام المقبلة مع مزيد من البرامج التي تواكب تطلعات الراغبين بتعلم هذه الرياضة واحترافها والاستفادة من البنية الرياضية الحديثة والمرافق المتطورة التي يتيحها الاتحاد بالتعاون مع أندية وأكاديميات الدولة.