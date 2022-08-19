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الرياضي

كاسيميرو.. الناديان متفقان!

كاسيميرو.. الناديان متفقان!
19 أغسطس 2022 14:13

 
لندن (أ ف ب) 

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ذكرت الصحف الإنجليزية الصادرة اليوم «الجمعة»، أن كاسيميرو لاعب وسط منتخب البرازيل ونادي ريال مدريد الإسباني، في طريقه إلى الانضمام إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد توصل الناديين إلى اتفاق بهذا الشأن.
وتحدثت الصحف أن الصفقة بلغت نحو 70 مليون يورو، مشيرة إلى أن اللاعب، ابن ال 30 عاماً، سيوقع عقداً لمدة أربع سنوات مع إمكانية إضافة سنة أخرى، بعد خضوعه للفحص الطبي في نهاية الأسبوع.
ويملك كاسيميرو خبرة كبيرة، بعد تتويجه بطلاً لدوري أبطال أوروبا خمس مرات، بالإضافة إلى كونه أحد ركائز منتخب البرازيل على مدى السنوات الأخيرة.
ولا يزال فريق «الشياطين الحمر» يحاول تعزيز صفوفه، لا سيما في الجبهة الأمامية، وتحدثت الصحف عن إمكانية ضم البلجيكي يانيك كاراسكو من ريال مدريد الإسباني، أو الجناح الهولندي كودي جاكبو من آيندهوفن، أو الجناح البرازيلي أنتوني من أياكس، مع إمكانية التعاقد مع مهاجم تشيلسي، الأميركي الدولي كريستيان بوليسيك على سبيل الإعارة.
واستهل مانشستر يونايتد بإشراف مدربه الجديد الهولندي إريك تن هاج، الدوري الإنجليزي الممتاز بأسوأ طريقة ممكنة، بخسارته مباراتيه الأولين أمام برايتون 1-2 على ارضه وضد برنتفورد صفر-4 بعيداً عن قواعده ليحتل المركز الأخير للمرة الأولى منذ عام 1992.

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