«الذكاء الاصطناعي» يقتحم «تعاقدات اللاعبين»



مراد المصري (دبي)



لن تصبح عملية تعاقد أندية كرة القدم مع اللاعبين، تعتمد على وسائل التقييم التقليدية، بعدما أعلن ريال أوفييدو الإسباني التعاون مع مشركة إسبانية محلية، لتحليل البيانات الرياضية، لاستخدام «الذكاء الاصطناعي» في التعاقدات، لتوقع الأداء المستقبلي والعوامل المتغير الأخرى.

تعاون ريال أوفييدو الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني، مع شركة ألبيا سبورتس لتحليل البيانات الرياضية، لنقل عملية استكشاف اللاعبين وتحليل الأداء والتوقعات المستقبلية إلى مرحلة جديدة.

ويعمل النادي والشركة الإسبانيان معاً، لتطوير منصة بيانات ضخمة مخصصة لاحتياجات القسم الرياضي بالنادي، باستخدام الذكاء الاصطناعي، لجمع تقارير مفصلة، حول لاعبين مستهدفين لتعاقدات محتملة.

يرى أليكس دياز، أحد أعضاء القسم الرياضي بالنادي، أن الخطوة ستوفر المزيد من البدائل من اللاعبين لكل مركز في الملعب أمامهم، بالإضافة إلى تقديم المزيد من اللاعبين من ملفات تعريف مختلفة، بما يتناسب مع الاحتياجات الفنية والقدرات المالية المتاحة.

أكد دياز أن آلية العمل التقليدية تبقى، من خلال مقاطع الفيديو والاستكشاف بشكل شخصي للاعبين في مختلف المسابقات، والهدف الواضح هو تحسين العمل في الخطوة التالية عبر التحليل بالذكاء الاصطناعي.

يمكن تحديد معايير معينة لنوعية اللاعبين الذين سيتم التعاقد معهم، وتصفية الخيارات المحتملة حسب أسلوب اللعب والتكلفة وغير ذلك، ويقوم الذكاء الاصطناعي بتقديم تنبؤات مستقبلية حول كيفية تطور أداء اللاعب وكيفية زيادة متطلبات رواتبه بمرور الوقت، وفق متغيرات مثل الأداء، العمر أو المركز.

أحد الأهداف الرئيسية من الخطوة هو محاولة تقليل هامش الخطأ عند التعاقد مع لاعب، وبفضل الدعم من هذه المنصة، سيتم إعداد تقارير أكثر تفصيلاً، وإجراء مقارنات بين اللاعبين أو الفرق أو تحليل المسابقات المختلفة، إنها تتيح الوصول إلى البيانات التي تتم معالجتها وتحسينها بشكل أفضل.

ليست هذه المرة الأولى التي يتبنى فيها ريال أوفييدو التقنيات الجديدة، فسبق أن وفر لجماهيره أنظمة دفع بديلة وعمل مع المشجعين لإنشاء متجر على الإنترنت، بينما كان من بين الأندية الأولى التي تدعم الرياضات الإلكترونية بجدية أو الاشتراك في مشروع تطبيق الليجا الرسمي في الهواتف الذكية.