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الرياضي

أحمد سالم يحمل علم الإمارات في ختام «التضامن الإسلامي»

أحمد سالم يحمل علم الإمارات في ختام «التضامن الإسلامي»
19 أغسطس 2022 12:39

 
أحمد جمال الدين (قونية)

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حمل أحمد سالم لاعب منتخب الكاراتيه علم الإمارات، في حفل ختام النسخة الخامسة، من دورة ألعاب التضامن الإسلامي، التي استضافتها مدينة قونية التركية، بمشاركة 6000 رياضي من 56 دولة، وشاركت الإمارات بـ 53 رياضياً تنافسوا في 9 رياضات فردية.
وشهد حفل الختام الذي أقيم على استاد جامعة سلجوق في قونية، بعض العروض الفنية للدولة المستضيفة، مع إلقاء كلمة ختامية من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، قبل أن يتسلم علم الاتحاد من محمد كساب أوغلو وزير الشباب والرياضة في تركيا، رئيس اللجنة المنظمة، تمهيداً لتسليمه إلى الكاميرون، بوصفها الدولة المنظمة للنسخة السادسة في ياوندي عام 2025 .
وحقق وفد الإمارات 10 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و5 ميداليات برونزية، جاءت عن طريق الدراجات، والجودو، والقوس السهم لأصحاب الهمم.
وحلت الإمارات في المركز ال 14 بجدول الترتيب العام، والمركز الخامس عربياً، وجاءت تركيا في مقدمة جدول الترتيب العام «341 ميدالية» منها 145 ذهبية و107 فضيات و89 برونزية، وتبعتها أوزبكستان «158 ميدالية»، بواقع 51 ذهبية و42 فضية و 65 برونزية، وإيران في المركز الثالث «133 ميدالية».
وجاءت البحرين الأول عربياً برصيد 23 ميدالية، بواقع 9 ميداليات ذهبية و7 فضيات و7 برونزيات، ثم الجزائر في «الوصافة» العربية بإجمالي 42 ميدالية منها 7 ذهبيات، و12 ميدالية فضية، و23 برونزية، والكويت «16 ميدالية»، وقطر «12 ميدالية»، والسعودية «24 ميدالية»، والأردن «12 ميدالية»، وعُمان «4 ميداليات».
وتقدمت الإمارات في الترتيب العام، مقارنة بدورات ألعاب التضامن الإسلامي السابقة، ومنذ النسخة الأولى عام 2005 بجدة، والتي احتلت فيها المركز الـ 20 برصيد 5 ميداليات، فيما جاءت في المركز 19 بالنسخة الثالثة من الدورة عام 2013 في بالمبانج بإندونيسيا برصيد 4 ميداليات، واحتلت المركز الـ 29 في النسخة الرابعة بالعاصمة الأذرية باكو عام 2017 بـ 4 ميداليات أيضاً.

الإمارات
دورة التضامن الإسلامي
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