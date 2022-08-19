ليفربول واليونايتد.. «قمة الجريحين» على «مسرح الأحلام»



مانشستر (أ ف ب)

من المرجح أن تزداد البداية الكارثية لنادي مانشستر يونايتد داخل وخارج الملعب ومتذيل ترتيب الدوري الانجليزي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 30 عاماً، سوءاً عندما يواجه ليفربول الإثنين في ختام منافسات المرحلة الثالثة.

وتكتسب القمة التي تجمع بين هذين الناديين أهمية أكبر هذا الموسم بعد البداية المتواضعة لـ«الريدز» من جهة و«الشياطين الحمر» من جهة ثانية، حيث ستكون الأعين شاخصة على ملعب «أولد ترافورد» الذي سيكون مسرح الأحلام بين جريحين.

اصطدمت أحلام ليفربول باستعادة لقب البريميرليج بتعادلين مخيبين أمام فولهام 2-2 وكريستال بالاس 1-1 في المرحلتين الماضيتين، ما جعل رجال المدرب الألماني يورجن كلوب يتأخرون بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب المتصدر بالعلامة الكاملة.

غير أن أزمة ليفربول الذي اضطر للتعامل مع واقع الإصابات التي لحقت بصفوفه في بداية الموسم الحالي وخسارة جهود وافده الجديد المهاجم الأوروجوياني داروين نونيزلثلاث مباريات جراء حصوله على بطاقة حمراء في بداياته على أرض فريقه أمام بالاس لنطحه مدافع الأخير الدنماركي يواكيم اندرسن، لا تُقارن بما يمر به منافسه يونايتد.

دوّن الهولندي إريك تن هاج المدرب الجديد «للشياطين الحمر» اسمه في السجلات كأسوأ بداية لمدرب في تاريخ النادي على مر 100 عام بعد الخسارة القاسية أمام برنتفورد برباعية نظيفة، كان سبقها هزيمة أولى في «أولد ترافورد» أمام برايتون 1-2.

وتقام القمة المنتظرة في أجواء مشحونة، حيث من المتوقع أن تنظم جماهير يونايتد احتجاجات على نطاق واسع قبيل انطلاق المباراة تعبيراً عن اعتراضها على سياسة عائلة جلايزر الأميركية مالكة النادي منذ عام 2005.

نددت الجماهير بما يحصل مطلقة شعارات مناهضة للمالكين أبرزها «سمكة تتعفن من الرأس» في ظل تصاعد الضغوطات للنظر في بيع النادي، في اسبوع مازح خلاله الملياردير إيلون ماسك عالم الكرة المستديرة برغبته في شراء النادي، وأبداء أغنى رجل في بريطانيا جيم راتكليف اهتمامه بـ «الشياطين الحمر» في حال تم عرض النادي الإنجليزي للبيع.

داخل المستطيل الأخضر، وجد تن هاج (52 عاماً) القادم من أياكس الهولندي هذا الموسم نفسه مضطراً، في ظل غياب سياسة تعاقدات واستراتيجية انتقالية منسقة، نفسه مضطرا للتعامل مع التشكيلة ذاتها التي كانت عانت من خسارتين مذلتين 5-صفر و4-صفر على يد ليفربول في الموسم الماضي.

كما تحوم الشكوك حول صوابية قرار تن هاج الذي ضغط للتعاقد مع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس الذي أشرف عليه سابقاً في أياكس حيث أن قلب الدفاع تأخر للتأقلم مع قساوة البريميرليج، في حين كُتب الكثير عن قصر قامته (1.75 م) وفشله في حسم الصراعات الهوائية في المباراتين الأوليين.

أخرج تن هاج الوافد الجديد عند الاستراحة أمام برنتفورد بعد شوط أول كارثي تأخر خلاله يونايتد بأربعة أهداف، في حين أقرّ بعد المباراة ان كان بإمكانه استبدال جميع لاعبيه الأساسيين لو تسمح له القوانين بذلك.

وبعدما اجتاز لاعبو برنتفورد اجمالي 13.8 كيلومتراً في مباراتهم أمام يونايتد، نقلت تقارير صحفية أن تن هاج عمد إلى الغاء يوم عطلة مخصص لراحة اللاعبين من اجل فرض عليهم ركض هذه المسافة غداة هزيمتهم.

ولكن على أرض الملعب، يأمل المدرب الهولندي في الحصول على أجوبة سريعة وحلّ عقدة غرور نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليحصد النقاط الثلاث أمام فريق جريح بدوره في جعبته نقطتين فقط من تعادلين ويحتل المركز الثاني عشر.



رودجرز من دون مال



من ناحيته، ما زال ليستر سيتي النادي الوحيد في الدوري الذي لم ينفق المال خلال نافذة الانتقالات الصيفية، في حين لا يتوقع مدربه الإيرلندي برندن رودجرز أن يتغيّر ذلك بسبب الوضع المالي للنادي.

قال مدرب ليفربول السابق الخميس «أمضيت عطلتي الصيفية في إقناع اللاعبين بالحضور ولكن عندما أعود فإن حقيقة الوضع موجودة ولا يمكننا مواكبة ذلك».

وتابع «أنا لا أدير الشؤون المالية للنادي. أنا أدير قسم كرة القدم وإذا قالوا إنه لا يمكننا التعاقد مع لاعب، فأنا أثق يما يقوله النادي».

وتفاقمت أزمة ليستر اذ إلى جانب عدم القدرة على التعاقد مع لاعبين جدد، غادر أروقة النادي عدة لاعبين على غرار الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل الذي حرس عرين الفريق لسنوات طويلة وقرر الرحيل إلى نيس الفرنسي مطلع الشهر الحالي، ولا يزال بإمكان المزيد من اللاعبين الأساسيين المغادرة مع المدافع الفرنسي ويسلي فوفانا تحت مجهر تشلسي في حين رفض ليستر العديد من العروض للتخلي عن مهاجمه جيمس ماديسون.

حصد ليستر نقطة يتيمة من مباراتين، لذا يحتاج إلى الفوز والنقاط الثلاث عندما يستقبل ساوثمبتون السبت لرفع معنويات جماهير ملعب «كينج باور» قبل سلسلة من خمس مباريات صعبة تشمل رحلتين إلى تشلسي وتوتنهام.