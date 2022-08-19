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الرياضي

«العميد» يواجه «جلف» ودياً

«العميد» يواجه «جلف» ودياً
19 أغسطس 2022 11:06

 

معتصم عبدالله (دبي)

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يخوض النصر تجربة أمام ضيفه «جلف أف سي»، أحد أندية دوري الدرجة الأولى، مساء اليوم، على استاد آل مكتوم، في أول مباراة ودية لـ «العميد»، بعد العودة من معسكر الإعداد الخارجي في سلوفينيا، والذي استمر 3 أسابيع، خاض فيها «الأزرق» 7 مباريات تحضيرية.
وتأتي مواجهة «جلف أف سي»، الذي يستعد بدوره لمشاركة جديدة، هي الثانية على التوالي، في دوري الدرجة الأولى، خلال الموسم المقبل 2022- 2023، بعد إلغاء المباراة الودية التي كان من المفترض أن يلعبها «الأزرق» أمام ضيفه كيرلا الهندي، عطفاً على قرار الاتحاد الدولي «الفيفا» تعليق عضوية الاتحاد الهندي.
ويشتمل برنامج إعداد «الأزرق» لانطلاقة الموسم الذي يستهله بلقاء مضيفه الظفرة، على خوض وديتين أخيرتين أمام فريقين من أندية دوري الدرجة الأولى 26 و27 أغسطس الحالي.
من جانبه، شدد البرازيلي جلوبير ليما مدافع «العميد»، والذي يتأهب بدوره لخوض موسم رابع على التوالي في «القلعة الزرقاء»، على قدرة فريقه على المنافسة على ألقاب الموسم الجديد، مؤكداً أن الفوز بإحدى بطولات الموسم يمثل هدفاً أساسياً لـ«العميد».
وقال ليما في تصريحات لوسائل إعلام برازيلية: بدايتي مع النصر كانت أفضل من كل التوقعات خلال المواسم الماضية، وأعتقد أن دعم عائلتي منحني المزيد من الراحة والثقة في المشاركة المستمرة لأكثر من موسم.
وأضاف: لدينا القدرة على القتال في منافسة الدوري، رغم صعوبة المنافسة، وطموحي التتويج بلقب جديد للكأس مع فريقي.
وكان ليما توج مع «الأزرق» بلقب كأس الخليج العربي لموسم 2019- 2022 على حساب منافسه شباب الأهلي بالفوز في النهائي 2-1.

دوري أدنوك للمحترفين
النصر
دبي
سلوفينيا
جلوبير ليما
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