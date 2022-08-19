«ألوف» بطلة كأس الوثبة في شيبستو



أبوظبي (الاتحاد)



توجت الفرس «ألوف» لستيف بلاكويل، بإشراف نفس المالك وقيادة جوشوا بريان، بطلة لسباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، الذي أقيم بمضمار شيبستو الانجليزي، ضمن برنامج النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وأقيم السباق بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأمريكا برعاية مهرجان سموه العالمي.

ولعب المهرجان العالمي دوراً مهماً في الترويج لسباقات وتربية الخيول العربية الأصيلة حول العالم منذ انطلاقه في عام 2009، ويقوم المهرجان برعاية مجموعة من سباقات كأس الوثبة ستاليونز في مضامير مختلفة بالمملكة المتحدة.



وتألقت «ألوف» البالغة من العمر 5 سنوات والمنحدرة من نسل «سيرافين دو بون»، بصورة لافتة، في السباق البالغ جائزته 4 آلاف جنيه إسترليني، لتخطف اللقب بفارق رأس بعد صراع مثير، ومسجلة زمناً وقدره 1:46:96 دقيقة، لتمنح الفارس جوشوا بريان أول فوز له في سباقات الخيول العربية الأصيلة.

وحل في المركز الثاني بعد مجهود سخي «هيرتيج فالنتينو» لار بي سكيبر بإشراف جيمس اوين وقيادة الفارسة هولي دويل، فيما جاء ثالثاً بفارق طولين ونصف الطول المرشح الأول «الجواهر» لستيف بلاكويل، وبإشراف نفس المالك، وقيادة لويس ساندرس.

واعربت جيني هاينز، المدير التجاري والمالي لمنظمة السباقات العربية عن امتنان المنظمة للدعم المستمر لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حيث يعد هذا السباق أحد منافسات سلسلة كأس الوثبة والتي أقيمت بموجب قواعد منظمة السباق العربية (ARO) في المملكة المتحدة هذا العام.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الخيول العربية الأصيلة.