شفيونتيك.. «الخيبة مستمرة»!



سينسيناتي (أ ف ب)

تواصلت خيبات البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، بعد خروجها من الدور ثمن النهائي لدورة سينسيناتي للألف في التنس، ورافقتها التونسية أنس جابر، فيما بلغ الروسي دانييل مدفيديف المصنف أول دور الثمانية.

وسقطت شفيونتيك أمام الأميركية ماديسون كيز الرابعة والعشرين 6-3، 6-4، ما يشكل ضربة لاستعداداتها قبل بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابعة البطولات الأربع الكبرى، التي تنطلق في 29 الشهر الحالي.

بعد بداية موسم مميزة حققت خلالها 37 انتصاراً توالياً، ما سمح لها بالتتويج في الدوحة، إنديان ويلز، ميامي، شتوتجارت، روما ورولان جاروس، خفت تألقها في الآونة الأخيرة.

وخرجت البولندية من الدور الثالث لدورة تورونتو الأسبوع الفائت، ومن ربع نهائي دورة وارسو على أرضها، في أواخر الشهر الفائت، ومن الثالث في بطولة ويمبلدون.

ورغم أنها نجحت في تعويض تأخرها 5-صفر في المجموعة الثانية، إلا أنها لم تكمل هذه العودة، وتمكنت كيز من الصمود لتضرب موعداً مع الروسية إيلينا ريباكينا حاملة لقب ويمبلدون الفائزة على الأميركية أليسون ريسك 6-2، 6-4.

ولدى الرجال حيث تعتبر إحدى دورات الماسترز، بلغ مدفيديف الدور ربع النهائي بتفوقه على الكندي دينيس شابوفالوف «21» بنتيجة 7-5، 7-5 بعد ساعة و45 دقيقة.

وضرب حامل اللقب عام 2019 موعدًا مع الأميركي تايلور فريتز الذي أطاح بالروسي أندري روبليف الثامن عالميًا ووصيف العام الماضي في مباراة مثيرة 6-7، 6-2، 7-5.

قال بعد الفوز «كانت معركة، لم تكن سهلة حتماً، المباراة كانت متقاربة جداً، وعلى مستوى عالٍ، هدفي كان أن أنافس في كل نقطة ممكنة ومحاولة وضع الضغط عليه إذا تمكنت من ذلك».

ويأمل مدفيديف أن يستعد بأفضل طريقة لحملة الدفاع عن لقبه في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، لا سيما وأن حظوظه تبدو قوية في ظل الغياب المتوقع للصربي نوفاك ديوكوفيتش وعدم جهوية الإسباني رافايل نادال الذي خرج من مباراته الأولى في سينسيناتي ما ضمن للروسي بقاءه في صدارة التصنيف قبل فلاشينج ميدوز.

وجدد فريتز فوزه على روبليف بعد أن أخرجه أيضاً من نصف نهائي دورة إنديان ويلز للماسترز في وقت سابق من العام قبل أن يحقق اللقب.

لم يسبق أن تواجه مدفيديف وفريتز سابقًا وعلّق الروسي على المواجهة: تدرّبنا سوياً في بداية الموسم قبل كأس الاتحاد، فاز بلقب إنديان ويلز، هو بطل ماسترز، يجب أن أكون في أفضل مستوياتي للفوز عليه.

وتأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، السابع عالمياً، الى دور الثمانية بفوزه على الأرجنتيني دييجو شفارتسمان السادس عشر 6-3، 6-3 ويلتقي تاليًا أحد الأميركيين جون إسنر أو سيباستيان كوردا.

وفازت التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة 28 عالمياً على جابر 6-1 و4-6 و6-صفر، وبلغت ربع النهائي.

وكانت جابر التي وصلت إلى نهائي النسخة الأخيرة من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، عانت في الدور السابق أمام الأميركية كاثرين ماكنالي «179»، حيث توجب عليها إنقاذ 3 كرات لصالح منافستها لحسم اللقاء، قبل أن تقلب الطاولة وتخرج فائزة بعد 3 مجموعات وساعتين و30 دقيقة.

ولكن أمام كفيتوفا، وقبل 11 يوماً من انطلاق بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، لم تنجح في قلب المعادلة لصالحها.

وبعد خسارتها المجموعة الأولى من دون مقاومة تذكر، عادلت التونسية الكفة بفوزها بالمجموعة الثانية مستفيدة من انخفاض المستوى البدني لمنافستها التشيكية.

ولكن في المجموعة الثالثة الحاسمة، ارتكبت جابر الكثير من الأخطاء «30 في الإجمال»، لتتأخر سريعاً صفر-5 أمام المصنفة ثانية عالمياً سابقاً، ورغم إنقاذها كرتين لحسم اللقاء ضدها، إلاّ أنها فشلت في الثالثة لتخسر المجموعة فالمباراة.

وضربت كفيتوفا، المتوجة مرتين في ويمبلدون «2011 و2014»، والتي تسعى لبلوغ المربع الذهبي، موعداً مع الفائزة من مباراة الأسترالية أيلا تومليانوفيتش والروسية فيرونيكا كودرميتوفا.

وأطاحت الصينية شواي جانج «44» بالإستونية أنيت كونتافيت المصنفة ثانية عالميًا بتغلبها عليها 2-6، 6-4، 6-4 لتلاقي تاليًا البيلاروسية أرينا سابالينكا أو الأميركية شيلبي رودجرز.