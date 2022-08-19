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الرياضي

«يد الإمارات» تدشن «آسيوية الناشئين» أمام قطر

«يد الإمارات» تدشن «آسيوية الناشئين» أمام قطر
19 أغسطس 2022 10:55

 
رضا سليم (دبي)

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يدشن منتخب الناشئين لكرة اليد غداً «السبت»، أولى مبارياته في البطولة الآسيوية التاسعة التي تستمر حتى 31 أغسطس الجاري، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في كرواتيا العام المقبل، والبداية مع قطر ضمن المجموعة الثانية التي تضم معهما اليابان والسعودية والعراق والكويت، فيما تضم الأولى البحرين، وإيران، والهند، وكوريا الجنوبية وأوزبكستان.
وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى النصف النهائي، لتحديد المنتخبات الحاصلة على المراكز من الأول الى الرابع، فيما تتنافس بقية المنتخبات على المراكز من الخامس إلى 11 لتحديد الترتيب العام مع انتهاء البطولة.
وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الخمسة الأولى إلى نهائيات كأس العالم المقبلة، بعد حصول القارة الآسيوية على مقعدين إضافيين، بناءً على النتائج السابقة للمنتخبات الآسيوية في بطولات العالم.
ورشح الاتحاد الآسيوي 9 أطقم آسيوية لإدارة مباريات البطولة، بينهما طاقمان نسائيان من الكويت وإيران، وطاقم دولي من الأردن، بالإضافة الى 6 أطقم قارية من البحرين، والسعودية، وقطر، وعُمان، وأوزبكستان وتايلاند، ويراقب المباريات 9 مراقبين برئاسة الدولي صالح عاشور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي.
وأكد ناصر الحمادي أمين عام الاتحاد رئيس البعثة أن المجموعة الثانية التي يلعب فيها منتخبنا تعتبر «حديدية» لأنها تضم فرق قوية منها اليابان والسعودية وقطر والكويت، وجميع هذه المنتخبات تتنافس على التأهل إلى «المربع الذهبي» الذي سيكون بمثابة بوابة تأهل رسمية إلى «المونديال»، ورغم ذلك الحظوظ قائمة لمنتخبنا في الظهور بمستوى متميز، والمنافسة على التأهل للمربع، أو بطاقة تأهل مونديالية، في ظل تقارب المستوى، خاصة أن المستويات الخليجية ليست بعيدة عن منتخبنا.
وأضاف أن المنتخب استعد، من خلال تدريبات ومعسكرات خارجية، وكان التركيز في آخر 3 أسابيع في معسكر بالحمرية، والمجموعة تولى المدرب قاسم عاشور تدريبها منذ فترة، من أجل إيجاد الانسجام بين اللاعبين، ونأمل أن تقدم صورة مشرف لكرة اليد الإماراتية، في المحفل الآسيوي.

كرة اليد
الإمارات
كرواتيا
اليابان
السعودية
العراق
الكويت
قطر
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