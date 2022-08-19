روني: حدثوا «الصبياني الطائش» عن ميسي!



أنور إبراهيم (القاهرة)

انتقد الإنجليزي المخضرم واين روني المدير الفني الحالي لفريق «دي سي يونايتد» الأميركي، والمهاجم السابق لمانشستر يونايتد، بشدة اللاعب الفرنسي الشاب كيليان مبابى مهاجم باريس سان جيرمان، بسبب تصرفاته، خلال مباراة فريقه ضد مونبلييه في الجولة الثانية للدوري الفرنسي «ليج آن»، والتي انتهت بفوز النادي الباريسي 5-2.

وكان مبابى أضاع ركلة جزاء في المباراة، ثم لاحت لفريقه ركلة جزاء أخرى، وحاول أن يتقدم لتسديدها، ولكن البرازيلي نيمار سبقه إلى الكرة، وقام بتسديد الركلة باحترافية عالية، وأحرز منها هدفاً، ما أشاع جواً من التوتر بينهما، وانعكس بدوره على غرفة الملابس.

ولم يكتف مبابي بسلوكه، وإنما رصدت الكاميرات، قيامه بدفع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في كتفه، أثناء سيره داخل الملعب، وانتشرت هذه اللقطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحظيت بتعليقات كثيرة، معظمها يوجه الهجوم إلى النجم الشاب بطل العالم المتوج بكأس العالم 2018 بروسيا.

كما توقف مبابي في أحدى هجمات فريقه المرتدة عن الركض مبدياً استياءه، لأن زميله البرتغالي فيتينيا الوافد الجديد هذا الصيف، لم يمرر له الكرة في الجناح الأيسر، ومررها إلى ميسي في الجناح الأيمن، ما أثار غضبه الشديد.

كل هذه الأمور أثارت حفيظة كثير من خبراء الكرة العالمية ونجومها الكبار، ومن بينهم النجم واين روني، الذي يبدو أنه شاهد المباراة من بدايتها إلى نهايتها، ولم تعجبه تصرفات مبابى ووصفها بأنها «صبيانية طائشة».

وعلق بلهجة ساخرة قائلاً: لاعب عمره 23عاماً، يقوم بدفع الأسطورة ميسي في كتفه، إنني لم أرى في حياتي لاعباً مغروراً مثله.

وأضاف روني قائلاً: ليت أحد يذكر هذا الـ «مبابى» بأن ميسي عندما كان في مثل سنه، أمتلك في دولاب إنجازاته 4 كرات ذهبية.