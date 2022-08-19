رونالدو.. «الهروب الأخير»!

أنور إبراهيم (القاهرة)



لا تزال فكرة الرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، تسيطر على عقل وقلب النجم البرتغالي الكبير كريستيانو رونالدو الذي لا يقبل على الإطلاق التسليم، بعدم المشاركة في بطولته المفضلة دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج» هذا الموسم، بسبب تراجع فريقه إلى المركز السادس في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، والذي لا يؤهله للعب في «الأبطال»، وإنما يسمح له باللعب في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج». وزاد من إلحاح رونالدو على وكيل أعماله خورخي مينديز، بسرعة إيجاد نادٍ ينتقل إليه، بشرط أن يكون مشاركاً في «الشامبيونزليج»، سوء النتائج التي استهل بها «الشياطين الحمر» الموسم الحالي، وخسارته في الجولتين الأوليين للدوري الإنجليزي أمام برايتون «1-2» وبرينتفورد «صفر-4»، وتذيله قائمة ترتيب «البريميرليج».

وكشفت صحيفة «بيلد» الألمانية النقاب عن أن مينديز عرض رونالدو على بروسيا دورتموند، كمحاولة أخيرة للانضمام إلى نادٍ يشارك في «الأبطال»، قبل غلق سوق الانتقالات الحالية «الميركاتو الصيفي».

ويبدو أن إعلان «بيلد» عن هذا النبأ، قد تسبب في رفع أسهم بروسيا دورتموند في بورصة فرانكفورت بنسبة 3و2 %، وإن كان النادي الألماني لم يصدر عنه ما يؤكد أو ينفي هذا النبأ.

وكان رونالدو وصل إلى «أولد ترافورد»، في العام الماضي، قادماً من يوفنتوس الإيطالي، وقدم موسماً طيباً مع «الشياطين الحمر» على المستوى الفردي، بينما لم يكن الفريق في أفضل حالاته.

ولم ينجح «الدون» حتى الآن في الرحيل، بل إنه تعرض للرفض من جانب معظم الأندية الأوروبية الكبيرة، وفي مقدمتها بايرن ميونيخ وتشيلسي وباريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد، بل إن فريقه الأسبق ريال مدريد رفض عودته إلى «السانتياجو برنابيو».

ويرغب رونالدو الحاصل على 5 كرات ذهبية، وهداف دوري الأبطال، في أن يحافظ على سجله الذهبي في البطولة، على وجه التحديد، وزيادة أرقامه القياسية فيها، بعد أن حصل على كأسها 4 مرات «3 مع الريال وواحدة مع مانشستر يونايتد».

ويعتقد خورخي مينديز وكيل رونالدو، أن «الدون» يمكنه أن يحقق النجاح مع دورتموند، ليس في «الشامبيونزليج» فقط، وإنما في الدوري الألماني «البوندسليجا» أيضاً، تحت قيادة الألماني إيدن تيرزيتش المدرب المؤقت لهذا الفريق.