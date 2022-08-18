34 حكماً ومقيماً في «دورة الصالات»

عجمان (الاتحاد)

يشارك 30 حكماً و4 مقيمين، في دورة كرة قدم الصالات التي يُنظمها اتحاد الكرة بالتعاون مع «الفيفا»، في مركز شباب عجمان، ويحاضر في الدورة التي تقام من 16 إلى 20 أغسطس، المحاضر الدولي بدر وجلان.

حضر الافتتاح عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، ومحمد عمر نائب رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة، وحمد بن حنيفة عضو لجنة الحكام، وعبدالله محمد الشحي المسؤول الفني لحكام كرة قدم الصالات.

وتهدف الدورة ‏ ‏إلى إطلاع الحكام على أحدث تعديلات قانون اللعبة التي تم اعتمادها من الاتحاد الدولي يوم 15 أغسطس الجاري.

وتعد الدورة التي يقيمها «الفيفا» في الإمارات، هي الأولى على مستوى العالم، بعد اعتماد التعديلات الجديدة.