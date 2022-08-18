جوارديولا: سيلفا باق مع مانشستر سيتي



برلين (د ب أ)

أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بقاء البرتغالي برناردو سيلفا مع الفريق، مما سيجعل برشلونة الإسباني مضطراً لتغيير أهدافه، وارتبط اسم صانع الألعاب برناردو بالانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يسعى تشافي، مدرب برشلونة، لبناء فريق قادر على المنافسة على لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ولكن جوارديولا، مدرب برشلونة السابق، أصر على رغبته في بقاء اللاعب البرتغالي الدولي البالغ من العمر 28 عاماً مع مانشستر سيتي.

وقال جوارديولا، اليوم الخمس، إن برناردو من الممكن أن يكون في برشلونة الأسبوع المقبل، ولكن كلاعب في مانشستر سيتي، حيث يلتقي الفريقان في مباراة لجمع التبرعات على ملعب كامب نو.

وستفيد المباراة في الأبحاث الخاصة بمرض العصبون الحركي، المعروف أيضاً باسم التصلب الجانبي الضموري.

وهذه حالة أصيب بها مدرب حراس مرمى برشلونة السابق خوان كارلوس أونزوي، وستيفن داربي، زوج ستيفاني هوتون، قائدة فريق مانشستر سيتي للسيدات.

وخلال حديثه لإذاعة كتالونيا، تحدث جوارديولا لأونزوي عن المستقبل الذي يراه لبرناردو.

وقال جوارديولا:«يوم الأربعاء المقبل ستراه وهو يلعب. بالطبع! وما هو مؤكد أنه سيلعب معنا، مانشستر سيتي. سيلعب برناردو و10 لاعبين آخرين».

ويلعب برناردو مع مانشستر سيتي منذ خمسة أعوام، وفاز بأربعة ألقاب للدوري بين العديد من الألقاب واستطاع أن يصبح لاعباً رئيساً في فريق مانشستر سيتي.