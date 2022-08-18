بيترز ..«تأهيل عصبي»



أمستردام ( رويترز)

نقلت المتسابقة الهولندية إيمي بيترز، التي تعرضت لضرر دماغي عقب حادث خلال مران في ديسمبر الماضي، إلى مركز للتأهيل العصبي المكثف في هولندا.

واحتاجت بطلة العالم بسباق ماديسون ثلاث مرات إلى جراحة ودخلت في غيبوبة مستحثة طبياً عقب الحادث في أليكانتي بإسبانيا، واستعادت الوعي في أبريل الماضي.

وقال فريقها إس.دي ووركس اليوم الخميس إن بيترز «31 عاماً» نقلت إلى المركز لمواصلة التعافي.

وفازت بيترز بسباق ماديسون في بطولة العالم في 2019 و2020 و2021، إلى جانب كيرستن فيلد لكنها لم تحصل على ميدالية في أولمبياد طوكيو العام الماضي بعدما احتلت المركز الرابع.

وقال أطباء في أبريل إنه رغم تحسن حالتها بشكل طفيف تمكنت من التعرف على أشخاص وفهمت ما يقال لها، لكن لا تزال المخاوف قائمة بشأن التأثير طويل المدى للإصابة بالدماغ.

ودُشن موقع للتبرعات من أجل بيترز بعد الحادث، وأضاف الفريق أن المرحلة القادمة من التعافي تتضمن السماح لها بقضاء فترات قصيرة في المنزل.