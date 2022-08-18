بيع 2.45 مليون تذكرة لـ «مونديال 2022»



زيوريخ (رويترز)

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، إن منظمي كأس العالم باعوا 2.45 مليون تذكرة للمباريات في قطر هذا العام، بعد بيع أكثر من نصف مليون تذكرة في آخر مرحلة بين 5-16 يوليو.

وأوضح «الفيفا» أن أكبر عدد من التذاكر يخص مباريات بدور المجموعات بين الكاميرون والبرازيل، والبرازيل وصربيا، والبرتغال وأوروجواي، وكوستاريكا وألمانيا، وأستراليا والدنمارك.

وأضاف: يتصدر المشجعون المقيمون في قطر والسعودية والولايات المتحدة والمكسيك والإمارات وإنجلترا والأرجنتين والبرازيل وويلز وأستراليا صفوف البيع الإلكترونية بضمان أكبر عدد من التذاكر.

وسيعلن عن المرحلة القادمة لبيع التذاكر قبل نهاية سبتمبر، بينما ستفتح منافذ البيع في الدوحة بعد آخر مرحلة للبيع الإلكتروني.

وستنطلق النهائيات قبل يوم واحد من الموعد الأصلي ليقام حفل الافتتاح قبل مباراة قطر والإكوادور يوم الأحد 20 نوفمبر.