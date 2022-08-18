الإمارات تبصم بـ«العشرة» على «ألعاب التضامن»

أحمد جمال الدين (قونية)



اختتم منتخبنا الوطني للكاراتيه مشاركة وفد الإمارات في النسخة الخامسة من ألعاب التضامن الإسلامي التي أقيمت خلال الفترة من (9-18) الجاري بمدينة قونية التركية بمشاركة 6000 رياضي من56 دولة، وشاركت الإمارات فيها بـ 53 رياضياً يتنافسون في 9 رياضات فردية مختلفة.

وحقق وفدنا الرياضي 10 ميداليات ملونة بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و5 ميداليات برونزية، جاءت عن طريق 3 رياضات هي الدراجات والجودو والقوس السهم لأصحاب الهمم.



وحصد أحمد المنصوري دراج منتخبنا الوطني 3 ميداليات بمسابقات المضمار؛ إذ فاز بذهبية سباق الاسكراتش – لتصبح الذهبية الأولى في تاريخ مشاركات الإمارات بدورات ألعاب التضامن الإسلامي منذ انطلاقها عام 2005، كما نجح في الفوز بالميدالية الفضية في سباق الامنيوم، والميدالية البرونزية في سباق النقاط، فيما أضاف الدراج يوسف ميرزا الميدالية الذهبية في سباق النقاط بالمضمار، كما اقتنص ميرزا الميدالية الثانية بالنسبة له في سباق الطريق الفردي العام للرجال لمسافة 130 كم، وحصد منتخبنا الوطني للجودو 3 ميداليات عن طريق كل من ماجومدومار ماجومدوماروف صاحب ذهبية وزن فوق 100 كجم، فيما حصد نوجزاري تاتالاشغيلي فضية وزن 81 كجم، كما فاز ارام جريجوريان بالميدالية البرونزية بوزن 90 كجم.

وحقق منتخبنا الوطني للقوس والسهم لأصحاب الهمم الميداليتين البرونزيتين عن طريق كل من حبيب البلوشي ومحمد الشحي الميدالية البرونزية في مسابقة الزوجي، فيما أضاف كذلك حبيب البلوشي وهيفاء النقبي الميدالية البرونزية في مسابقة الفرق مختلط.

وتعد مشاركة الإمارات في قونية هي الأفضل في تاريخ مشاركاتها بدورات ألعاب التضامن الإسلامي، وذلك منذ النسخة الأولى بجدة بالمملكة العربية السعودية عام 2005 والتي حققت الإمارات فيها 5 ميداليات بواقع فضيتين وثلاث برونزيات، ثم الدورة الثالثة لألعاب التضامن الإسلامي التي استضافتها مدينة باليمبانغ الإندونيسية عام 2013 وحققت الإمارات فيها 4 ميداليات بواقع فضية وثلاث برونزيات، وذلك بعد إلغاء النسخة الثانية عام 2009، فيما حصدت الإمارات 4 ميداليات ملونة بواقع فضية و3 برونزيات في النسخة الرابعة بالعاصمة الأذرية باكو عام 2017.