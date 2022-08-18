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الرياضي

ليكرز يرفع «القميص 16» من الخدمة!

ليكرز يرفع «القميص 16» من الخدمة!
18 أغسطس 2022 17:18

 
لوس أنجلوس (أ ف ب) 

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أعلن فريق لوس أنجلوس ليكرز أنه سيسحب القميص الرقم 16 الذي ارتداه لاعب الارتكاز الإسباني باو جاسول، في 7 مارس 2023، خلال مباراة في الدور المنتظم لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي إيه» ضد ممفيس جريزليز الذي حمل ألوانه اللاعب العملاق سابقاً.
أعلن فريق كاليفورنيا على حسابه الرسمي الأربعاء «بطل، أسطورة وجزء من عائلة ليكرز إلى الأبد، في 7 مارس 2023، سنرفع قميص باو جاسول إلى السقف».
حمل جاسول «42 عاماً» ألوان ليكرز بين 2008 و2014، وأحرز معه لقبي الدوري عامي 2009 و2010، إلى جانب النجم الراحل كوبي براينت، ومع ليكرز اختير ضمن فريق كل النجوم «أول ستار» ثلاث مرات بين 2009 و2011.
أصبح اللاعب الحادي عشر الذي يسحب ليكرز قميصه بعد إلجين بايلور (22)، جيري وست (44)، ويلت تشامبرلاين (13)، جايل جودريتش (5)، ماجيك جونسون (32)، جمال ويلكس (52)، كريم عبدالجبار (33)، جيمس وورثي (42)، شاكيل أونيل (34) وكوبي براينت (8 و24).
كما سيصبح سابع لاعب أوروبي يحظى بهذا الشرف في دوري أن بي إيه، بعد الكرواتي درازن بتروفيتش (نتس، بعد وفاته)، الصربيين بريدراج ستويكوفيتش وفلادي ديفاتس (كينجز)، الليتواني زيدروناس إيلجوسكاس (كافالييرز)، الفرنسي توني باركر (سبيرز) والألماني ديرك نوفيتسكي (مافريكس).
استهل جاسول مسيرته مع برشلونة الإسباني، ثم بدأ مشواره في الدوري الأميركي عام 2001 مع ممفيس، قبل انتقاله إلى ليكرز في 2008، كما ارتدى ألوان شيكاغو بولز وسان أنتونيو سبيرز وميلووكي باكس.

دوري السلة الأميركي للمحترفين
لوس أنجلوس ليكرز
باو جاسول
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