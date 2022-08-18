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الرياضي

4 دراجين ينضمون إلى «الشعفار جميرا»

4 دراجين ينضمون إلى «الشعفار جميرا»
18 أغسطس 2022 21:00

 
دبي (الاتحاد)

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انضم 4 لاعبين جدد إلى فريق الشعفار جميرا للدراجات، وهم عامر الدهماني، وراشد البلوشي، وناصر سيف المعمري، وعمر أهلي، والذين برزت أسماؤهم بقوة خلال منافسات الموسم الماضي، مع فريق تريك إم 7.
وقام أسامة الشعفار نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات مؤسس الفريق، بالتوقيع مع «الرباعي» في حضور نورة الجسمي رئيس اتحاد الريشة الطائرة مدير التسويق بالفريق.
ويملك الدراجون سيرة قوية، منهم ناصر المعمري لاعب سابق في المنتخب الوطني، وحصد عدداً من الميداليات العربية والخليجية، وشارك الموسم الماضي في دوري فرق الهواة، مع زملائه بفريق تريك إم 7، بينما يعد عامر الدهماني وراشد البلوشي وعمر أهلي من عشاق الدراجات الهوائية، وبرزت أسماؤهم بقوة خلال منافسات دوري الهواة، على مدار آخر موسمين، وحققوا العديد من الميداليات في سباقات الدوري المحلي مع تريك إم 7.
ورحب الشعفار بالنجوم الجدد ضمن الفريق، وتمنى لهم الاندماج والتكيف السريع مع المجموعة الحالية، وتنفيذ برامج التدريب وفق الخطة الفنية، للوصول إلى أفضل النتائج، خلال الموسم الحالي، مؤكداً أن الفريق لا زال لديه عدد من المفاجآت السارة للموسم الجديد.
وقالت نورة الجسمي: الخطوة تأتي في إطار سعي الفريق نحو الحفاظ على الصدارة في الدوري المحلي والبطولات المجتمعية، تنفيذاً لاستراتيجية الفريق في استقطاب أفضل العناصر، وتشجيع ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، في فئة الهواة المواطنين، تماشياً مع رؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات.

الدراجات
الدراجات الهوائية
أسامة الشعفار
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