«صراع ياباني» بين «القمة والقاع» في آسيا



سلطان آل علي (دبي)



يشهد دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، مواجهة يابانية استثنائية في جهة الشرق بين القمة والقاع، حيث يواجه يوكوهاما مارينوس فريق فيسل كوبي على بطاقة الصعود إلى ربع النهائي.

ويدخل يوكوهاما مارينوس المواجهة اليوم، متصدراً للدوري الياباني بـ48 نقطة، وفارق 5 عن المنافس الثاني مع تبقّي مباراة إضافية له، مما قد يعزز الفارق إلى 8 نقاط.

ويتميز بهجومه القوي الذي سجل 51 هدفاً في 24 مباراة، في حين أنّ ثاني أقوى هجوم سجل 37 هدفاً فقط.

ويتصدر مهاجم الفريق البرازيلي ليوناردو بيريرا قائمة هدافي الدوري بـ10 أهداف، أما على الجانب الدفاعي، يأتي في المركز الثامن باستقباله 27 هدفاً!

أما على الجانب الآخر، يقبع فيسل كوبي في المركز 16 ضمن المراكز المهددة بالهبوط، حيث لم يجمع إلا 24 نقطة خلال 25 جولة، وسجل 23 هدفاً فقط طوال الموسم في المركز الثاني عشر، على مستوى خطوط الهجوم، كما يعتبر خامس أضعف دفاع في الدوري باستقباله 32 هدفاً.

الجميع يترقب القمة المنتظرة الآسيوية في اليابان رغم ظروف الفريقين المختلفة، ولكنها منافسات منفصلة وكل نادٍ يرغب بتحقيق اللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.