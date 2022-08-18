الجمعة 19 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«صراع ياباني» بين «القمة والقاع» في آسيا

«صراع ياباني» بين «القمة والقاع» في آسيا
18 أغسطس 2022 15:57

 
سلطان آل علي (دبي) 


يشهد دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، مواجهة يابانية استثنائية في جهة الشرق بين القمة والقاع، حيث يواجه يوكوهاما مارينوس فريق فيسل كوبي على بطاقة الصعود إلى ربع النهائي.
ويدخل يوكوهاما مارينوس المواجهة اليوم، متصدراً للدوري الياباني بـ48 نقطة، وفارق 5 عن المنافس الثاني مع تبقّي مباراة إضافية له، مما قد يعزز الفارق إلى 8 نقاط. 

أخبار ذات صلة
«يد الإمارات» تدشن «آسيوية الناشئين» أمام قطر
Bullet Train رحلة «الموت الأبيض»

ويتميز بهجومه القوي الذي سجل 51 هدفاً في 24 مباراة، في حين أنّ ثاني أقوى هجوم سجل 37 هدفاً فقط. 

ويتصدر مهاجم الفريق البرازيلي ليوناردو بيريرا قائمة هدافي الدوري بـ10 أهداف، أما على الجانب الدفاعي، يأتي في المركز الثامن باستقباله 27 هدفاً!
أما على الجانب الآخر، يقبع فيسل كوبي في المركز 16 ضمن المراكز المهددة بالهبوط، حيث لم يجمع إلا 24 نقطة خلال 25 جولة، وسجل 23 هدفاً فقط طوال الموسم في المركز الثاني عشر، على مستوى خطوط الهجوم، كما يعتبر خامس أضعف دفاع في الدوري باستقباله 32 هدفاً.
الجميع يترقب القمة المنتظرة الآسيوية في اليابان رغم ظروف الفريقين المختلفة، ولكنها منافسات منفصلة وكل نادٍ يرغب بتحقيق اللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.

دوري أبطال آسيا
اليابان
آخر الأخبار
"إنفلونزا الطماطم".. عدوى تنتشر بين الأطفال
دنيا
"إنفلونزا الطماطم".. عدوى تنتشر بين الأطفال
اليوم 12:39
أحمد سالم يحمل علم الإمارات في ختام «التضامن الإسلامي»
الرياضي
أحمد سالم يحمل علم الإمارات في ختام «التضامن الإسلامي»
اليوم 12:39
ميلان وأتالانتا.. «التحدي الأول»!
الرياضي
ميلان وأتالانتا.. «التحدي الأول»!
اليوم 12:26
أميركا: تصرفات الصين حول تايوان تزيد المخاطر
عربي ودولي
أميركا: تصرفات الصين حول تايوان تزيد المخاطر
اليوم 12:16
الإضرابات تعطل شبكة النقل في لندن
عربي ودولي
الإضرابات تعطل شبكة النقل في لندن
اليوم 12:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©