«دراجات الإمارات» يطارد لقب النسخة 77 لجولة إسبانيا



أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق جولة إسبانيا، آخر المحطات الكبرى لهذا الموسم، غداً «الجمعة» من مدينة أوترخت في هولندا، ويتطلع فريق الإمارات للدراجات إلى تقديم أداء قوي يتوج فيه إنجازاته المذهلة طوال الموسم.

وتتضمن المرحلة الأولى سباقاً ضد الزمن على مسافة 23.3 كم في أوترخت، قبل التوجه نحو إسبانيا لاستكمال بقية المراحل الإحدى والعشرين، وستتضمن الجولة 7 مراحل جبلية، و6 مراحل على مسارات مستوية، و4 مراحل هضبية، كما سيواجه الدراجون مرحلتين تقامان على مسار مستوٍ وتنتهيان بسباقات جبلية، فضلاً عن سباق ضد الزمن للفرق، وسباق ضد الزمن للأفراد.

وسيخوض الدراجون في البداية عدداً من السباقات المستوية، حيث سيحظى الدراجون المتخصصون بسباقات السرعة بفرصة لاستعراض مهاراتهم وقدراتهم، بمن فيهم باسكال أكرمان الذي سيقود تشكيلة فريق الإمارات في هذه السباقات بعد أدائه القوي في جولة بولندا وفوزه بالمرحلة الرابعة فيها.

وبوصول الدراجين إلى السباقات الجبلية بعد الأسبوع الأول، سيسعى الدراجون المتخصصون بسباقات التسلق إلى تحقيق فوز مبكر لإحراز تقدم في التصنيف العام ضد منافسيهم. وسيتولى البرتغالي جواو ألميدا قيادة جهود فريق الإمارات في هذه السباقات بعد أدائه الناجح في موسم 2022 حتى الآن.

ويشارك ألميدا في جولة إسبانيا بعد فوزه بالمرحلة النهائية في جولة بورجوس، حيث تمكن من تجاوز منافسيه في اللحظات الأخيرة من السباق لينتزع منهم فوزاً مبهراً في سباق المرحلة تمكن بفضله من احتلال المركز الثاني في التصنيف العام للجولة.