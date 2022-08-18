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الرياضي

سيميوني.. «صفقة إعارة»

سيميوني.. «صفقة إعارة»
18 أغسطس 2022 15:41

 
روما (أ ف ب) 

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انتقل المهاجم الأرجنتيني جيوفاني سيميوني إلى نابولي، قادماً من فيرونا على سبيل الإعارة، كما أعلن الناديان الإيطاليان.
وخاض إبن السابعة والعشرين، وهو نجل دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، أفضل مواسمه التهديفية في صفوف فيرونا بتسجيله 17 هدفاً.
وكشفت الصحف الإيطالية بأن الصفقة قد تصبح دائمة الصيف المقبل مقابل 12 مليون يورو «12.2 مليون دولار»، في حال تم تحقيق بعض الشروط.
وكان مدرب نابولي لوتشانو سباليتي علّق الأسبوع الماضي على إمكانية انضمام سيميوني إلى صفوف الفريق الجنوبي بقوله «إنه لاعب في حاجة إليه نابولي والعكس صحيح، إنها صفقة جيدة".
ولم يتفوّق على سيميوني الموسم الماضي من الناحية التهديفية في الدوري سوى تشيرو إيموبيلي «لاتسيو»، الصربي دوشان فلاهوفيتش «يوفنتوس» والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز «إنتر».
ويسعى نابولي من خلال التعاقد مع سيميوني إلى تعويض الثغرة التي تركها رحيل لورنتسو إينسينيي والبلجيكي دريس مرتنز إلى تورونتو الكندي وغلطة سراي التركي تباعاً.
وذكرت تقارير بأن نابولي بات على مشارف التعاقد مع مهاجم ساسوولو جاكومو راسبادوري.

الدوري الإيطالي
نابولي
فيرونا
تشيرو إيموبيلي
لوتارو مارتينيز
لاتسيو
يوفنتوس
إنتر ميلان
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