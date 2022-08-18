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الرياضي

«الأبطال» ينعش «الكالشيو» بـ 163 مليون يورو

«الأبطال» ينعش «الكالشيو» بـ 163 مليون يورو
18 أغسطس 2022 15:37

مراد المصري (دبي)

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كشفت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت عن ضمان الأندية الإيطالية المشاركة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الحصول على أكثر من 163 مليون على الأقل من عائدات المشاركة والبث التلفزيوني في المسابقة.
يوفنتوس هو النادي الإيطالي الذي يحصل على أكبر مبلغ من التأهل إلى دور المجموعات للمسابقة بنحو 50 مليون، وهو الرقم القابل للزيادة بحسب النتائج ومبيعات التذاكر وحقوق النقل ويرتفع إلى نحو 120 مليون يورو في حال حصد اللقب.
ميلان سيحصل على 40 مليون يورو على الأقل نظير ضمان تواجده في دور المجموعات للمسابقة القارية الأهم للعام الثاني على التوالي مع ترقب سحب القرعة يوم 25 أغسطس الجاري.
إنتر ميلان سيحصل على نحو 37.2 مليون يورو على الأقل يليه نابولي بـ 36.4 مليون يورو.
يحمل التأهل الى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم ضمان كل فريق الحصول على 15.64 مليون يورو، إضافة الى 2.8 مليون يورو عن كل انتصار في دور المجموعات و930 ألف يورو عن كل تعادل.
يضاف إلى هذه المبالغ قيمة عائدات البث التلفزيوني البالغة 300.3 مليون يورو بنسبة مختلفة تتقاسمها أندية كل دولة بحسب الأداء إلى جانب مبيعات التذاكر وغيرها من الجوانب التجارية فيما يحصل كل فريق يتأهل إلى دور الـ 16 على مبلغ 9.6 مليون يورو.
ينال كل فريق يتأهل إلى دور الـ 8 على 10.6 مليون يورو وإلى نصف النهائي 12.5 مليون يورو والنهائي 15.5 مليون يورو يضاف لها 4.5 مليون يورو للفريق الفائز في النهائي.

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