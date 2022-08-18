رونالدو يتفوق على ميسي في سباق أرباح «التواصل»



رضا سليم (دبي)



تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى مصدر ربح كبير لنجوم الرياضة في العالم وباتت أشبه بالسباق المحموم إلا أن الصراع بين رونالدو وميسي مستمراً، حيث يتصدر «الدون» قائمة الأكثر ربحاً يليه البرغوث الارجنتيني في الوصافة.

ونشرت صحيفة ميرور البريطانية تقريراً عن أكثر الرياضيين ربحاً من النشر في مواقع التواصل الاجتماعي طبقا لدراسة قامت بها شركة «بونص فيندر» لتحليل البيانات وتصدر كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد قائمة الأكثر ربحاً.

ويتابع «الدون» ما يزيد على 477 مليون متابع عبر الانستجرام يضاف إليهم أكثر من 102 مليون متابع عبر تويتر ويكسب رونالدو ما يقرب من مليوني دولار عن كل منشور ممول عبر «إنستجرام».

ويحل الأرجنتيني ميسي وصيفاً إذ يتابع مهاجم باريس سان جيرمان الحالي ما يقرب من 358 مليون شخص على «الإنستجرام» في وقت لا يملك فيه النجم الأرجنتيني أي حساب رسمي له على تويتر ويحصل ليونيل على مليون دولار عن كل منشور.

ويأتي في المركز الثالث المصارع الأميركي السابق دوين جونسون الذي تحول إلى ممثل سينمائي متساويا بالأرباح مع ميسي وذلك عن كل منشور ممول والرابع الهندي، فيرات كوهلي لاعب الكريكيت حيث يربح 694 ألف دولار عن كل منشور

وجاء البرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان رابعاً ب584 ألف دولار وحل ليبرون جيمس نجم كرة السلة الأميركية في المركز السادس ب428 ألف دولار والسابع ديفيد بيكهام نجم كرة القدم الإنجليزية المعتزل ب247 ألف دولار.

وفي المركز الثامن تواجد الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، حيث يتقاضى 240 ألف دولار عن كل منشور ممول يليه البرازيليان رونالدينيو ومارسيلو في المركزين التاسع والعاشر واللذان يربحان 223 ألف دولار و191 ألف دولار بالترتيب.