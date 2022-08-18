ألكاسير: الانتقال إلى الشارقة «تحدٍ جديد»



الشارقة (الاتحاد)



أعلنت شركة الشارقة لكرة القدم، عن التعاقد مع المهاجم الدولي الإسباني باكو ألكاسير، قادماً من فياريال، في أولى صفقات «الملك» على صعيد الأجانب، استعداداً للموسم المقبل، ووقع اللاعب على العقد في حضور عبدالله محمد العجلة رئيس الشركة، وعمران الجسمي، وحسن الحمادي أعضاء الشركة، ووحيد عرفات المدير التنفيذي للشركة، وإبراهيم بن غافان مدير الاحتراف، ووكلاء اللاعب، ولعب ألكاسير «28 عاماً» لعدد من الأندية في إسبانيا وألمانيا، قبل أن يحسم الشارقة انتقاله، وينضم إلى «قلعة الملك» في صفقة أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات وإسبانيا.

وعبر ألكاسير عن سعادته بالانضمام إلى الشارقة وقال: هذا تحدٍ جديد بالنسبة لي، وأشعر بالسعادة والإثارة، لوجودي هنا، وسبق أن لعبت لعدد من الأندية في بلدي إسبانيا وألمانيا، وخضت تجارب كبيرة، وأعتقد أن وجودي في الشارقة تحدي مختلف بالنسبة لي في أجواء مختلفة.

وتمنى ألكاسير أن يكون الانسجام مع اللاعبين والجهاز الفني سريعاً، ليخدم الفريق خلال الاستحقاقات المقبلة، مشدداً على أن كرة القدم لعبة جماعية ينجح الجميع معاً، ولا تعني فيها الانتصارات الفردية الكثير.

وبدأ باكو المولود في تورينت الواقعة ضمن مجتمع فالنسيا يحمل اسم عائلة ألكاسير المشتق من أصول عربية، وهو بالأصل يعني «القصير»، مسيرته الكروية في فالنسيا، حيث لعب لفرق المراحل السنية للنادي حتى وصل للفريق الأول، قبل أن تتم إعارته إلى خيتافي موسم 2012-2013، ويعود بعدها لفالنسيا حتى موسم 2016 الذي شهد تألقا كبيراً للاعب، ليلفت أنظار برشلونة، وينضم إلى النادي الكاتلوني، مقابل 30 مليون يورو، حيث لعب إلى جانب الثلاثي ميسي ونيمار وسواريز، وقضي مع الفريق موسمين تُوج فيهما بالدوري الإسباني وكأس الملك مرتين، قبل أن تتم إعارته إلى دورتموند الألماني عام 2018، ليحقق معه كأس السوبر الألماني.

وواصل ألكاسير رحلة التألق الكبير في «البوندسليجا»، وكان قريباً من الحصول على لقب هداف الدوري في موسم 2018-2019، ليحل في المركز الثاني خلف هداف بايرن ميونيخ، البولندي ليفاندسكي برصيد 18 هدفاً، بعدما دفع دورتموند 23 مليون يورو للتعاقد معه بشكل دائم عام 2019.

وعاد اللاعب مرة أخرى للدوري الإسباني مع فياريال في 2020، وأصبح ألكاسير أغلى صفقة في تاريخ فياريال، عندما تعاقد معه مقابل 20 مليون يورو، وكان أحد اللاعبين الذين قادوا «الغواصة الصفراء»، إلى الفوز بلقب «يوروبا ليج» بتسجيله في ركلات الترجيح أمام مانشستر يونايتد في النهائي عام 2021، لتكون آخر بطولاته على مستوى الأندية الأوربية.

ويملك الكاسير سجلاً مشرفاً في تمثيل المنتخبات الإسبانية على مختلف مراحلها، حيث بدأ اللعب متدرجاً من منتخب 16 سنة، حتى وصل للمنتخب الأول الذي لعب معه 19 مباراة سجل فيها 12 هدفاً، كما نال لقب البطولة الأوروبية تحت 19 سنة مع المنتخب الاسباني.

وسجل الهداف الإسباني خلال مسيرته في «الليجا» 45 هدفاً وصنع 31 هدفاً في اجمالي 208 مباراة شارك فيها بينما سجل 14 هدفاً وصنع 4 في 26 مباراة من كأس ملك إسبانيا، وخلال مسيرته في «البوندسليجا» سجل 23 هدفاً وصنع هدفاً واحداً في 37 مباراة شارك فيها، أما على الصعيد الأوربي لعب 20 مباراة في دوري أبطال أوروبا، وسجل 3 أهداف وصنع مثلها، بينما شارك في 23 مباراة في الدوري الأوربي، مسجلاً 13 هدفاً وصنع هدفين.