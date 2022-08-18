«توتر نيمار ومبابي» في قمة سان جيرمان وليل!



باريس (أ ف ب)

ستكون الأنظار شاخصة نحو النجمين البرازيلي نيمار وكيليان مبابي، خلال مواجهة فريقهما باريس سان جيرمان المتصدر لمضيفه ووصيفه ليل في المرحلة الثالثة من بطولة فرنسا لكرة القدم يوم الأحد، لا سيما بعد الجدل القائم حول هوية المنفذ الأول لركلات الجزاء في صفوف فريق العاصمة.

وبدا التوتر واضحاً بين اللاعبين خلال المباراة الأخيرة لسان جيرمان ضد مونبلييه 5-2، والتي شهدت إهدار كيليان مبابي ركلة جزاء، ثم احتساب واحدة أخرى انبرى لها البرازيلي بنجاح، مانعاً بشكل أو بآخر الفرنسي من تسديدها، على الرغم من طلب الأخير القيام بذلك.

ولم يكن مبابي منذ اللحظات الأولى للمباراة على ما يرام، وعندما سدّد كرة عرضية تحوّلت هدفاً عن طريق الخطأ من أحد مدافعي مونبلييه لم يحتفل كما يجب، كما أنه قام بتصرفات على أرض الملعب لا تليق بسمعته وخذلت زملاءه وأنصار النادي على حد سواء، بحسب تقارير صحفية وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعندما سار لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا بالكرة في وسط الملعب ومعه مبابي إلى اليسار والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على اليمين، مرّر باتجاه الأخير، وهو الأمر الذي لم يعجب مبابي، فتوقف عن الركض فجأة باتجاه منطقة الجزاء لإكمال الهجمة.

وما زاد الموقف تعقيداً، أن نيمار أعجب ب «تغريدة» تم فيها انتقاد مبابي على تصرفاته.

ونقلت تقارير محلية بأن المدير الرياضي في نادي العاصمة الفرنسية البرتغالي لويس كامبوس والمدرب كريستوف جالتييه اجتمعا باللاعبين، في محاولة لترطيب الأجواء، مشيرة إلى أن الخلاف بينهما جاء على خلفية معرفة نيمار برغبة مبابي بتشجيع باريس سان جيرمان على التخلص منه.

وكان نيمار تألق بشكل لافت في مطلع هذا الموسم في مباراة كأس الأبطال ضد نانت، ثم في المباراتين الأوليين ضد كليرمون ومونبلييه في الدوري المحلي، بتسجيله ثلاثة أهداف وصنعه لثلاث تمريرات حاسمة، بالإضافة إلى ثنائيته في مرمى نانت، في حين كان مبابي يخوض ضد مونبلييه أول مباراة له بعد تعافيه من الإصابة.

وسيعود جالتييه تحديداً إلى زيارة ليل ناديه السابق الذي نجح في قيادته إلى إحراز اللقب عام 2021 على حساب سان جيرمان بالتحديد قبل الانتقال للإشراف على تدريب نيس، وكان ليل بإشراف جالتييه ألحق هزيمة نكراء بسان جيرمان 5-1 في أبريل 2019، ردّها سان جيرمان في فبراير الماضي.

ويستقبل ليل لاعب وسطه السابق أيضاً البرتغالي ريناتو سانشيز المنتقل إلى سان جيرمان حديثاً.

وضرب سان جيرمان في مبارياته الثلاث الأولى في مختلف المسابقات، بتسجيله 14 هدفاً ودخول مرماه هدفين فقط.

في المقابل، استهل ليل مشواره في الدوري الفرنسي بطريقة جيدة بقياده مدربه الجديد البرتغالي باولو فونسيكا، بحصده أربع نقاط في مباراتين بفوز عريض على أوكسير 4-1 ثم التعادل مع نانت خارج ملعبه 1-1.

وعلى ملعب «فيلودروم»، يترقب أنصار مرسيليا قرار المدرب الكرواتي إيجور تودور بإشراك قائد الفريق ديميتري باييت من عدمه عندما يستقبل نانت.

وشارك باييت أحد أبرز ركائز مرسيليا في المواسم الأخيرة، احتياطياً في المباراتين الأولين لفريقه، فخاض 20 دقيقة الأحد الماضي ضد بريست 1-1 وربع ساعة فقط ضد رينس 4-1 في المرحلة الأولى، حتى أنه رفض ارتداء شارة القائد عندما منحه إياها زميله ماتيو جندوزي.

ويترقب أنصار مرسيليا أيضاً المشاركة الأولى على ملعب «فيلوردوم» للمهاجم التشيلي ألكسيس سانشيز المنتقل اليه من إنتر الإيطالي.