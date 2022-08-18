نونيز.. «صفقة قياسية»



لندن (د ب أ)



أعلن نادي ولفرهامبتون الإنجليزي لكرة القدم، تعاقده مع لاعب الوسط البرتغالي ماتيوس نونيز من صفوف سبورتينج لشبونة في صفقة قياسية.

وتردد أن ولفرهامبتون اتفق مع سبورتينج على دفع 45 مليون يورو «45 مليوناً و800 ألف دولار» في البداية، مع وجود خمسة ملايين يورو أخرى تحت بند متغيرات.

وتخطت هذه الصفقة قيمة الصفقة القياسية السابقة لولفرهامبتون، حين تعاقد مع فابيو سيلفا من بورتو مقابل 35 مليون جنيه إسترليني في 2020، قبل إعارة اللاعب لأندرلخت البلجيكي.

وانضم نونيز إلى ولفرهامبتون بعقد يمتد لخمسة أعوام بعد مشاركته مع المنتخب البرتغالي للمرة الأولى في العام الماضي، حيث خاض مع بلاده ثماني مباريات، وسجل مرة واحدة فقط.

وبات نونيز ثالث صفقة يبرمها ولفرهامبتون هذا الصيف بعد ضم المهاجم البرتغالي جونكالو جويديس من صفوف فالنسيا والمدافع الأيرلندي ناثان كولينز من صفوف بيرنلي.